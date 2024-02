První duel po trenérské výměně a návratu Miroslava Čady na lavičku zvládly prostějovské volejbalistky spolehlivě. Pod staronovým koučem Miroslavem Čadou porazily ve 24. kole na vlastním hřišti nepříjemný Frýdek-Místek. Úspěch Hanaček přišel zejména díky lépe zvládnutým závěrům jednotlivých setů.

Prostějovská legenda Miroslav Čada zažila vítězný návrat na lavičku | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Naše družstvo už delší dobu nehrálo podle představ, které jsme měli před začátkem sezóny. Jeho výkony šly v porovnání s vydařeným úvodem soutěžního ročníku postupně dolů, momentálně zůstávaly pod možnostmi současného hráčského kádru a nelepšily se. Čemuž odpovídaly i zhoršené výsledky s poklesem z prvního na třetí místo tabulky. Michalovi ale i přesto moc děkujeme za vysoké pracovní nasazení i vše, co v našem klubu odvedl. A přejeme mu jen to nejlepší do další trenérské kariéry,“ vyjádřil se den před zápasem ke konci kouče Matušova pro klubový web předseda správní rady klubu Petr Chytil.

Co se pak týče zápasu, tak až do stavu 5:6 byl vyrovnaný. Potom dobře zapodávala Klára Faltínová, její parťačky na síti pomohly několika důraznými bloky a domácí tým otočil na 9:6. Jeho náskok pak střídavě osciloval mezi jedním a třemi body, solidně hrající soupeřky se držely na dohled. Až s blížícím se koncem zahajovací části Hanačky upevnily obranu, využitím nevynucených chyb hostujícího družstva víc odskočily a koncovku už měly bezpečně pod kontrolou - 25:21.

Lehčí propad na začátku druhého setu Hanačky záhy překonaly a vzaly si vedení zpátky. Následující pasáž byla ale znovu rovnocenná a Čadovým svěřenkyním se nedařilo překonávat kvalitní defenzivu protivnic. Teprve od skóre 16:16 se projevila jejich větší herní síla, rozhodla čtyřbodová šňůra na 20:16 při servisu výborné Josefíny Smolkové - 25:19.

Úvod třetí periody ovšem přinesl úplně jinou písničku v podobě ostrého nástupu frýdecko-místecké družiny (0:3). I tentokrát sice domácí plejerky okamžitě dotáhly na 3:4, leč vzápětí opakovaně troskotaly na blokařské hrázi bojujících Severomoravanek. Ty nasadily do trháku (4:5 - 4:8), čímž sahaly po zdramatizování mače. Parta okolo kapitánky Simony Bajusz ale nic takového nedovolila. Naopak vystřihla bleskovou otáčku na 11:10, následně pokračovala v rapidně zlepšeném herním projevu (15:12). A střetnutí s podporou dělového smečovaného podání Milice Tošič bezpečně dotáhla do úspěšného konce - 25:18 a 3:0.

„Za mě spokojenost, protože jsme po trenérské změně zatím nestihli společně s družstvem moc trénovat. Chvíli bude trvat, než si na sebe zase zvykneme, teď jsme všechno směřovali k dnešnímu zápasu, abychom jej zvládli. Což se povedlo, protože výkon všech našich hráček byl velice dobrý. Dobře jsme podávali, neměli žádné větší bodové újezdy v některých postaveních a dařilo se nám ubránit všechny protihráčky. Holky odvedly kvalitní týmový výkon, vyrovnaný ve všech činnostech,“ řekl po zápase staronový muž na prostějovské lavičce Miroslav Čada.

VK Prostějov - TJ Sokol Frýdek-Místek 3:0 (21, 19, 18)

Rozhodčí: Trumpeš a Ištvanech.

Čas: 83 minut.

Diváci: 280.

Prostějov: Trnková, Bajusz, J. Smolková, Löff, Tošič, Faltínová. Libero: Pállová. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.

Frýdek-Místek: Murillo, Fukalová, Doshkova, Agbolossou, Strušková, Dvořáčková. Libero: Kulová. Střídala: Böhmová. Trenéři: Alexandra Dedková a Jiří Dedek.