Zdálo se, že prostějovské volejbalistky už jsou na kolenou. V semifinále Uniqa extraligy prohrávaly 0:2 na utkání, v tom třetím venku na brněnské pak půdě ztrácely 0:2 na sety a 18:20. Přesto ještě dokázaly fantastickým obratem zachránit jak duel číslo tři, tak setrvání v sérii! Tu nyní snížily na zápasových 1:2.

Připomeňte si ve fotografiích 2. zápas série | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Bylo to velice vyrovnané utkání. My jsme si před jeho začátkem řekli, že se půjdeme rvát do posledního míče, a totéž jsme si opakovali i za nepříznivého průběhu. Až se nám to podařilo do puntíku splnit," liboval si po snížení série prostějovský kouč Miroslav Čada.

Nabuzené Jihomoravanky s vidinou rychlého postupu do finále měly drtivý nástup, zejména díky smečovanému podání Simony Nikolove utekly na 6:1. O chvíli později to bylo už 9:3, teprve pak se hostující tým dostal do tempa a trochu to rozjel (10:6). Leč za stavu 12:8 znovu přišla na servis bulharská univerzálka, aby kápéčko zas odskočilo (15:8). Totéž se zopakovalo ještě jednou, vydařenou pasáž VK okamžitě následoval nápor soupeřek (16:12 - 21:13). V celkovém součtu domácí družstvo nemělo větší problémy - 25:17.

Nezhodovy svěřenkyně mnohem lépe útočily nejen zásluhou Nikolove, kterou se vůbec nedařilo zastavovat defenzivou, vynikající obranou v poli navíc excelovalo libero Daniela Digrinová. Zkraje druhé části však Čadův soubor zkvalitnil skoro veškeré činnosti a premiérově během střetnutí vedl 2:4. Pomohl přesun Jéssicy Silva ze smeče na účko, účinněji fungovala kolektivní spolupráce i souhra. Hosté tak poměrně dlouho drželi dvoubodový náskok, než protivnice zatlačily Magdalenou Bukovskou a otočily z 9:11 na 15:13. Pomáhaly si také zakončeními střeďaček Ely Koulisiani a Terezy Hrušecké, naopak vékáčku občas haprovala jak přihrávka, tak mezihra. I když za stavu 19:16 Simona Bajusz a spol. zabojovaly (19:19), rozhodl vynikající blokařský finiš KP - 25:20.

Do třetí periody šly úřadující mistryně republiky s dalšími změnami v sestavě, ovšem hned nabraly manko 3:0. Jejich vyřazení se tak nebezpečně přiblížilo. Sice nic nevzdaly a záhy nabraly povedeným herním úsekem určitou naději (6:7), jenže ta vzápětí dostala nové trhliny dalším propadem (10:7). Brňanky zůstávaly nahoře, ačkoliv ani jim se nevyhnuly výkonnostní výkyvy (13:10 - 13:13). Celkově působily jistějším dojmem, nevyráběly tolik chyb nebo nepřesností a vypadalo to, že s dostatečnou rezervou dotáhnou mač do úspěšného konce (17:14, 20:18). Lvice v růžovo-modrých dresech ale vstaly z mrtvých působivým zvratem na 21:24, aby využily třetí setbol k prodloužení zdánlivě jednoznačné partie - 23:25.

Čím hanácká parta zůstala v zápasovém ději? Výrazně zvedla příjem, tím se mohla opřít o pestřejší útočné kombinace. A navíc též obrana vzrostla do předtím nedosažitelných výšin, především v dlouhých výměnách. K tomu vyšel Prostějovu skvěle start čtvrtého dějství (1:4) a byť o tuto větší výhodu brzy přišel (7:6), zůstával potom v mírném vedení (10:11, 12:13). Které ještě trochu zvýšil na 15:17. Tiebreak visel ve vzduchu a obhájkyně titulu jej vynikající volejbalovou produkcí včetně obří polařské obětavosti skutečně vydřely, když se parádně rozjela zejména Jéssica Silva, bohaté zkušenosti prodávala druhá nahrávačka Soňa Nováková, excelentně hrála na liberu Adéla Stavinohová - 19:25.

Špičková práce celého týmu mu dávala šanci i pro rozhodující zkrácenou sadu. Tam sice zpočátku byl o krůček pozadu, ovšem pak předvedl otáčku z 3:2 na 3:5. Další minibrejk přišel zanedlouho (5:6 - 5:8), to už vékáčko téměř sahalo po pokračování série. Nemluvě o tom, když maximálně stmelená družina měla v úplném závěru k dispozici tři mečboly zásluhou úniku z 11:12 na 11:14. První dva ještě Královo Pole odvrátilo, třetí však proměnila Soňa Nováková nekompromisní ulívkou - 13:15 a 2:3!

„Myslím, že velký podíl na dnešním vítězství má Soňa Nováková, která šla na hřiště ve třetím setu a pak došlo ke zlomu. Celkově chci ale vyzvednout výborný kolektivní výkon celého týmu, jeho nezlomnost,“ uzavřel Miroslav Čada.

Čtvrtá vzájemná bitva přijde na řadu ve středu 19. dubna od 18 hodin v prostějovském Národním sportovním centru.

VK KP Brno - VK Prostějov 2:3 (17, 20, -23, -19, -13)

Rozhodčí: Rychlík a Spáčil.

Čas: 137 minut.

Diváci: 820.

Stav série: 2:1.

Královo Pole: Bukovská, Koulisiani, S. Nikolova, Kuníková, Hrušecká, Moreno. Libero: Digrinová. Střídaly: Pelikánová, Rožnovjáková, Stojkovic, Kamasová. Trenér: Erik Nezhoda.

Prostějov: Bajusz, Silva, Trnková, J. Smolková, Meidlová, Löff. Libero: Stavinohová. Střídaly: - M. Smolková, Y. Nikolova, Nováková. Trenér: Miroslav Čada.