Ve třetím kole extraligy žen na sebe v Národním sportovním centru narazili dva papíroví spolufavorité soutěže. Pořádající VK měl náročný duel proti pražskému Olympu dvě sady ve své moci, načež se utkání změnilo v divočejší záležitost plnou nadměrně velikých zvratů, jež prostějovský ansámbl ve finiši rozkolísané přetahované ustál k dosažení cenné čtyřsetové výhry.

Volejbalistky Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Očekávali jsme velký boj, protože Olymp dokázal v týdnu dvakrát přesvědčivě vyhrát zápasy Challenge Cupu v Nizozemsku. Podívali jsme se na ta utkání a na soupeře se dobře připravili, některé věci se nám povedlo účinně přenést do hry," říkal po zápase spokojený prostějovský lodivod Michal Matušov.

Hned v úvodu hostující bloky třikrát zastavily smečující Pavlu Meidlovou (1:0 - 2:4), ale ta vzápětí dobře servírovala a okamžitě tak přišel čtyřbodový obrat ve prospěch domácího družstva na 6:4. Hanačky lépe podávaly, bránily i zakončovaly, proto brzy přidaly další trhák (8:7 - 12:7). Herně se dařilo všem členkám vedoucího týmu a díky tomu udržoval bezpečný náskok, než se pražský výběr výrazně zvedl při účinném servisu Pavlíny Šimáňové. Nicméně dotažení pěti výměnami za sebou z 19:12 na 19:17 znamenalo pouze zdramatizování, nic víc. Koncovka totiž měla jednoznačný průběh v režii drtivé ofenzivy Karin Šunderlíkové - 25:19.

Začátek druhé části kopíroval svým vývojem tu první. Vékáčko znovu rychle ztrácelo 1:3, aby stejně bleskově otočilo na 6:4. Následně ale Hanačky srovnaly a nějakou dobu hořel rovnocenný boj. Moravská parta, výtečně tažená Šunderlíkovou, ale zase odskočila na 13:10 a 15:11, ovšem o rozhodující moment nešlo, protože soupeřky pro změnu hned skóre zkorigovaly (15:14). Vzdorující Olymp stále dotíral na těsný kontakt a když zlikvidoval tříbodové manko (19:16 - 20:20), šlo se do dramatického závěru. V něm měly mírné favoritky za stavu 24:22 dva setboly v řadě, jež protivnice odvrátily, leč vzápětí už třetí možnost byla využita - 26:24.

Prostějovský kolektiv tak směřoval k vítězství, zkraje třetího dějství tuhle tendenci ještě podpořil (3:0). Jenže Pražanky se nenechaly deprimovat a záhy kontrovaly svým vlastním náporem. Na straně VK náhle vzrostla míra chybovosti, zatímco celek z metropole se chytil perfektním úsekem při velice dobrém servisu Moniky Brancuské, bodová šňůra na 4:12 vnesla do střetnutí opravdu pronikavý zvrat. Mitáčovy svěřenkyně pak sice třikrát inkasovaly (7:12), avšak herní krize Matušovova souboru pod jejich tlakem dosáhla takových rozměrů, že hostující celek dominoval už 7:18. O obří výhodu je ale připravila neskutečná reakce domácích lvic, které během dvou postavení masivním vzepětím vyrovnaly na 20:20. Úplný finiš nicméně nezvládly - 22:25.

Divoká houpačka v režii obou družin vnesla do bitvy pořádnou porci adrenalinu i emocí. Tím spíš, že v nástupu do čtvrté periody se dostavila další prudká zhoupnutí (0:2, 4:2, 4:4, 7:4, 8:11, 12:11, 12:13, 14:13). Sokové pořád střídali různě (ne)úspěšné momenty tam či onam, o stabilitě se nedalo vůbec mluvit. Špíl tím dostal poněkud bláznivý nádech a šlo jen o to, kdo se s danou situací zdárněji popere. Dokázala to hanácká ekipa, proto svým posledním zkvalitněním nakonec zaknihovala tříbodový triumf - 25:19 a 3:1.

„Ve všech třech vítězných setech jsme extrémně bodovali útokem. Na druhou stranu jsme někdy útoky zbytečně kazili. Největší komplikace však byly, že když jsme se dostali do problémů na přihrávce, tak jsme pak volili špatná řešení a hráli jalově. Nakonec ale přišlo zlepšení a s výsledkem můžeme být i přes nedostatky spokojeni,“ dodal ještě na závěr Michal Matušov.

VK Prostějov – PVK Olymp Praha 3:1 (25:19, 26:24, 22:25, 25:19)

Rozhodčí: Olt, Peloušek.

Diváci: 250.

Prostějov: J. Smolková, Trnková, Šunderlíková, Meidlová, Löff, Bajusz. Libero: Pállová. Střídaly: M. Smolková, Abendroth, Dvořáková. Trenér: Michal Matušov

Olymp Praha: Kalhousová, Žáková, Brancuská, Hodanová, Šimáňová, Šmídová. Libero: Dostálová. Střídaly: Virtová, Vlčková, Gajdová, Brichtová. Trenér: Stanislav Mitáč.