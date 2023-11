Pošesté za sebou 3:0 zvítězily prostějovské volejbalistky v extralize žen ČR 2023/24. Další jednoznačný triumf do této prodlužující se série přidaly v utkání 7. kola nejvyšší české soutěže na ostravské palubovce, kde měly celý průběh absolutně pod kontrolou od začátku do konce. A v žádném setu nedovolily protivnicím dosáhnout ani dvaceti bodů.

Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jsem nesmírně šťastný, že jsme to utkání zvládli vyhrát 3:0. Ostravská palubovka bývá vždy horká, byl jsem na toto vícekrát upozorněn. O to více chválím hráčky za to, že byly po dobu celého utkání koncentrované," říkal po utkání už na první pohled spokojený prostějovský kouč Michal Matušov.

Hanačky vlétly do zápasu jako tajfun, bleskově utekly na 0:5 a domácí kouč si hned bral oddechový čas. Poté se jeho svěřenkyně zvedly dotažením na 4:7, posléze 7:9. Hrozící komplikace však hostující kolektiv vzápětí zažehnal. Zase trochu odskočil (7:11) a po vyrovnané střední pasáži zahajovací sady rozhodl velkým náporem z 13:16 na 14:23. Skvěle útočila univerzálka Karin Šunderlíková, kterou velice dobře doplňovaly obě blokařky Raquel Löff s Veronikou Trnkovou - 16:25.

Také start druhé části vyšel vékáčku parádně (2:7), nicméně v dalším úseku měly favoritky největší problémy za celé střetnutí. A proto byla většina prostředního dějství nejvíc rovnocenná. Oživené Severomoravanky se vrátily do děje dvěma čtyřbodovými šňůrami, nejprve na 6:7 a později z 8:13 na 12:13. Nejvíc z družstva TJ se dařilo smečařce Nele Jasečkové, naopak prostějovský mančaft v téhle fázi trochu tápal. Ovšem jeho polevení netrvalo dlouho, naopak zbytek setu od stavu 13:14 dostal opětovným zkvalitněním své vlastní hry (16:23) pod bezpečnou kontrolu - 18:25.

Precizní týmovou práci nadále bodově zúročovala hlavně Šunderlíková, kromě střeďaček (rozjela se zejména Löff) se alespoň trochu přidaly i Pavla Meidlová s Jade Cholet a následně Josefínou Smolkovou na smeči, ze svých důležitých postů patřičně úřadovaly nahrávačka Simona Bajusz + libero Michaela Pállová. Ve třetí periodě přitom nebylo o dokonání dominance Matušovova souboru již vůbec žádných pochyb. Úvodní trhák na 2:9 sice ostravská družina ještě částečně eliminovala (5:9), ale následně to pohodou hýřící ženy VK valily prostřednictvím výrazné převahy až do rychlého konce - 14:25 a 0:3.

„Od začátku utkání jsme trošku měnili rytmus na podání, i když ta čísla tak nevypadají, tak nám vše vycházelo v prvním setu, kde jsme drželi ty klíčové věci pod kontrolou. Do toho jsme něco poskládali na útoku, i když jsme se trošku trápili na útoku ze zóny číslo čtyři. Ale jinak po taktické stránce jsme splnili vše, co jsme si řekli. Dobře jsme vstoupili do toho utkání, takže jsem rád a jdeme dále,“ uzavřel Machal Matušov.

TJ Ostrava – VK Prostějov 0:3 (16:25, 18:25, 14:25)

Rozhodčí: Ostranský, Slezák.

Diváci: 230.

Ostrava: Hadáčková, Jakuškina, Kojdová, Jedličková, Skřivanová, Jasečková. Libero: Slavíková. Střídaly: Kašparová, Bauerová, Mikelová, Chládková, Látalová, Fukalová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Prostějov: Meidlová, Trnková, Šunderlíková, Cholet, Löff, Bajusz. Libero: Pállová. Střídaly: Kožoušková, Smolková M., Abendroth, Smolková J., Bažó. Trenér: Michal Matušov.