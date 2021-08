Český tým patří k favoritům v kategorii chlapců. Prostějovští Maxim Mrva a Jan Kumstát spolu se Štěpánem Skleničkou ze Sparty budou plnit roli nasazeného týmu číslo dvě za Italy. V prvním utkání ve skupině v pondělí porazili Německo 2:1, když k výhře Mrvy nad Engelem přidali ještě vítězství ve čtyřhře. Ve skupině mají Češi ještě Ekvádor a Jižní Koreu.

České dívky obhajují zlato. Sázet budou zejména na Terezu Valentovou (Sparta Praha), ale také na prostějovskou Marii Slaměníkovou. Tento pár nedávno zvítězil na evropském šampionátu do 14 let. Češky, kterým dělá kapitánku další vynikající bývalá hráčka Petra Cetkovská, jsou nasazeným týmem číslo čtyři a v základní skupině Thajsko, Hongkong a Koreu, kterou v pondělí přehrály 3:0 a do čtyřhry se zapojila i Nela Jandová (I. ČLTK).

Šampionát, na kterém se v minulosti představily takové hvězdy jako Rafael Nadal, Novak Djokovič, Kei Nišikori či Kim Clijstersová, se bude v Prostějově hrát do soboty.