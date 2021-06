Diváci budou mít tradičně volný vstup do areálu, ale oproti předchozím „necovidovým“ ročníkům budou muset dodržovat řadu hygienických opatření.

„Musí mít roušku nebo respirátor, podmínky se mění, ale musíme plně dodržovat protipandemická nařízení. Věřím, že jako každý rok i letos přijdou prostějovští fanoušci povzbudit nejen české tenisty. Tvrdím to už dlouho – naši fanoušci jsou nejlepší a nejobětavější, rozumí tenisu. Vždy byli zárukou dokonalé atmosféry při týmových soutěžích,“ řekla šéfka Moneta Czech Open Petra Černošková pro turnajový web. Kromě toho musí mít příchozí vyplněný formulář, potvrzení o negativním testu, prodělání covidu či očkování. Před vstupem budou organizátoři měřit teplotu.

Tenisté budou hrát každý den na třech dvorcích, čímž se diváci po areálu rozptýlí.

Největší hvězdy

Největší domácí hvězdou v hlavním pavouku bude česká jednička Jiří Veselý, který bude útočit na rekorní čtvrtý triumf. Ze zahraničních jmen je největší hvězdou Pablo Andujar, který na Roland Garros vyřadil Dominica Thiema a má rovněž letošní skalp Rogera Federera. Dorazit by měl také další Španěl Pedro Martinez, který s Andujarem na pařízském grandslamu došel do semifinále čtyřhry.

Z první stovky by se divákům měli představit ještě Ital Gianluca Mager, a Argentinec Federico Coria. Za zmínku stojí také Rus Andrey Kuznetsov, který byl nejvýše na 39. místě žebříčku. Ve startovní listině figuruje rovněž pět slovenských hráčů Martin Kližan, Jozef Kovalík, Lukáš Klein, Filip Horanský a Alex Molčan „Hráči se museli rozhodnout, jestli obětují týden přípravy na travnatou část sezony. Na kurtech uvidíme opravdu kvalitní antukáře. Hráči se ale přihlásí a je otázkou, kdo opravdu přijede,“ pokračuje Černošková.

Z Čechů je do hlavní části přihlášený ještě Zdeněk Kolář a do kvalifikace by měli naskočit Jiří Lehečka, Jonáš Forejtek či Michael Vrbenský.

Program Turnaje



13.6. neděle – kvalifikace dvouhry

14.6. pondělí – finále kvalifikace, 1.kolo dvouhry

15.6. úterý – 1. a 2. kolo dvouhry, 1. kolo čtyřhry

16.6.středa – 2. kolo dvouhry, čtvrtfinále čtyřhry

17.6. čtvrtek – čtvrtfinále dvouhry, semifinále čtyřhry

18.6. pátek – semifinále dvouhry, finále čtyřhry

19.6. sobota – finále dvouhry