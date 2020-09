Jedničkou letošního podniku je Španěl Pablo Andújar, obhájce titulu. Druhým nasazeným je trojnásobný prostějovský šampion Veselý. Turnajovou čtyřkou je předloňský vítěz Jaume Munar ze Španělska.

Z hráčů elitní stovky žebříčku ATP bude na Hané startovat ještě Ital Stefano Travaglia.

Na prostějovské antuce se kromě Veselého, kterému los pro 1. kolo přisoudil Bělorusa Ivašku, představí ve dvouhře Zdeněk Kolář, jenž vyzve jedničku podniku Andújara. Na mladíka Dalibora Svrčinu čeká právě favorit Travaglia. Další domácí divoká karta Jiří Lehečka dostal kvalifikanta Ferreiru Silvu z Portugalska.

Lukáš Rosol se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace jako lucky loser. V 1. kole narazí na Slováka Filipa Horanského.

NEPŘÍTEL VESELÉHO? PSYCHIKA

Česká jednička Veselý si chce na domácí půdě spravit chuť po rychlém vyřazení z US Open. „Je potřeba jít dál. Hra začíná nějak vypadat, ale po dlouhé pauze je to pro mě náročné. Nehraju tenis, který bych si přál,“ hodnotil po prohře v 1. kole s Francouzem Moutetem. „Musím najít svoji hru,“ uvedl Veselý.

Kvůli koronaviru se rozpadl tenisový kalendář, což Veselému nehrálo do karet.

„Zápasy v Česku nás udržovaly v rytmu, ale nebylo to po psychické stránce tak náročné. A psychika je můj věčný nepřítel, který mě zlobí celou kariéru,“ řekl Veselý a doplnil: „Všechny stavy v ostrém utkání prožívám mnohem intenzivněji. To mi zatím dělá největší problém. Jsem svázaný a když mám brejkboly, nejsem schopen je proměnit. Potřebuju se hodit do klidu.“

Doufá, že jistotu najde na oblíbeném turnaji. Na Hané slavil třikrát titul v letech 2014, 2015 a 2017.

„Věřím, že se tam chytím, že mě nakopne a dostanu se na vítěznou vlnu.“

Hlavní soutěž Czech Open startuje v pondělí. Finále je na programu v sobotu.

MONETA Czech Open

Pondělní program:

Centr, 10.30:

Travaglia – Svrčina, následuje: Ferreira Silva – Lehečka, Rosol – Horanský, Bolt – Kližan.

Kurt 1, 10.30:

Milojevič – Munar, následuje: Coppejans – Polmans, Diez – P. Martínez, Kovalík – H. Chung.

Kurt 2, 10.30:

T. Daniel – Bagnis, následuje: Galán – Giustino, Laaksonen – Vukic, Stebe – Donskoj.