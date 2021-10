Kromě porážky musí Olomoucko mrzet také zranění Filipa Halady, který musel z duelu odstoupit již v prvním poločase. „Je to pro nás velká ztráta. Mrzí mě to víc než porážka,“ zakončil Skibniewski.

„Porážka je nepříjemná, ale zápas jsme neztratili poslední střelou, protože jsme během utkání prohrávali o hodně bodů. Poslední čtvrtina ukázala, že můžeme hrát s každým, ale na úspěch to nestačilo,“ hodnotil domácí kouč Robert Skibniewski.

Jenže v posledním dějství Hanáci zabrali a dostali se i do vedení, ale posledním košem rozhodli hosté o vítězství 84:85,

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.