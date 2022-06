„Myslím si, že takové akce jsou důležité, protože motivují lidi všech věkových kategorií k tomu, aby se hýbali. Sport je totiž všeobecně důležitý nejen pro fyzičku, ale i pro psychiku. Jsem tedy rád vždy, když mohu nějakou takovou akci osobně podpořit,“ řekl na úvod tiskové konference před závodem ambasador přidruženého DM rodinného běhu a bývalý český fotbalový reprezentant David Rozehnal.

Homoláč versus počasí

Běžci to ale na dráze nebudou mít vůbec snadné. Meteorologická předpověď na sobotu totiž slibuje pořádné vedro a na slunci by teploty mohly dosahovat až tropických výšin. Úspěšně poprat se s tím bude snažit i čerstvý mistr republiky v maratonu Jiří Homoláč, který v Praze doběhl v čase 2:18:43.

„Minulý rok mě to tady trošku vyškolilo, když jsem musel zhruba na 16. kilometru odstoupit pro úplné vyčerpání. V posledních dnech jsem se na to snažil připravit během v teple, ale úplně dobře mi to nedělalo a zítra to bude opravdu těžké,“ přiznal.

Sigma potvrdila příchod Zorvana

Oslaví Kamínková medaili?

„ Co se týče tepla, tak to já mám hrozně ráda. Je ale fakt, že v posledních letech se už od takového patnáctého kilometru začínám zmítat. Minulý rok jsem, místo abych šla s přáteli oslavit své třetí místo, musela rychle vzít taxi a odjet domů. V neděli už to ale bylo zase v pohodě,“ smála se loni bronzová Petra Kamínková.

Páteční tiskové konference se zúčastnili rovněž dva zahraniční závodníci. Stephanie Davisová ze Skotska a Ukrajinec Vitalij Šafar, kteří budou útočit na nejvyšší pozice.

Účastnice olympiády v Tokiu

Zvláště příběh jednatřicetileté Skotky připomíná běžeckou pohádku.

S maratony začala teprve v roce 2018 a v roce 2021 už reprezentovala Velkou Británii v Tokiu na olympijských hrách.

„Tehdy mi můj přítel a mí kamarádi nabídli, že by si chtěli se mnou zaběhnout berlínský maraton. Já to zkusila a na to, že to byl můj první maraton, jsem zaběhla velmi dobrý čas. Běžela jsem pak i ve Valencii a Londýně. Ve Valencii jsem pak zaběhla devátý nejlepší čas britské historie a třetí skotský. Můj čtvrtý maraton už pak byl na olympijských hrách. Postupem času jsem si tento sport zamilovala a chtěla bych se mu věnovat i nadále. I profesionálně,“ konstatovala Davisová.

Tři minuty na kilometr

A velké plány má hlavně borec z Ukrajiny Vitalij Šafar, který by si v Olomouci rád vylepšil svůj osobní půlmaratonový rekord, který nyní zní 1 hodina, 3 minuty a 24 sekund.

„Myslím si, že 27 stupňů je normální počasí na běh. Jsem dobře připraven a budu chtít zaběhnout co nejlepší čas. Pokusím se běžet okolo tří minut na kilometr a přiblížit se svému osobnímu rekordu,“ zahlásil sebevědomě.

Úplně na konec celé akce předal David Rozehnal všem třem přítomný běžcům jejich startovní čísla.