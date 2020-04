Do uplynulého ročníku vstupoval jeho tým plný odhodlání.

„Od klubového restartu šel tým v tabulce nahoru. V první sezoně se dostal do play-off, o rok později už vybojoval bronz. Doufal jsem, že další rok bude ještě lepší. Tým, který se podařilo na začátku ročníku složit, na to měl sílu i kvalitu. Nakonec to dopadlo tak, se ani nedohrál,“ líčil kouč Predrag Benáček na klubovém webu.

První velkou ránu zasadila klubu zcela nečekaně největší zahraniční hvězda Javonte Douglas.

„Byl to klíčový hráč. Věnovali jsme hodně energie, abychom nejlepšího basketbalistu předešlé sezony udrželi v kádru. Byli jsme trpěliví, když si léčil zraněné koleno. Čekali jsme na jeho návrat a věřili, že pak půjdeme herně hodně nahoru. A on se sebral a utekl. Tým to hodně zasáhlo, na něco takového nikdo nebyl připravený,“ rekapituloval Benáček.

Následně se zranili Malik Morgan a Radovan Kouřil.

„S tím jsme se potýkali během celého ročníku. Navíc třeba ve chvíli, kdy jsme bojovali o postup do semifinále Českého poháru, byl nemocný Lukáš Palyza,“ smutně konstatoval Benáček.

Jakmile se povedlo úspěšně změnit herní styl a do týmu zakomponovat nové cizince, basketbalový ročník skončil kvůli celosvětové pandemii.

„Uplynulé měsíce budu mít na dlouho v paměti,“ přiznal zkušený lodivod celku, který sídlí v Prostějově.

Zároveň už ale netrpělivě vyhlíží novou sezonu, na které se koronavirová krize zřejmě podepíše.

PŘÍLEŽITOST VSADIT NA MLADÉ

„Zatím není jasné, v jaké podobě se bude hrát. Jaký bude herní systém, o tom se teď jedná. Neznámé jsou rozpočty klubů pro další období,“ spekuluje Benáček.

Případné období šetření by podle Benáčka mohlo přinést i pozitiva.

„Mluví se o tom, že by v příští sezoně nikdo nesestupoval. To by byla ideální příležitost dát nadějným basketbalistům obrovský prostor. Pro celý český basket by to byla skvělá příležitost a velká šance,“ uvědomuje si rodák ze Sarajeva.

Kteří basketbalisté by v hanáckém dresu za takových okolností dostali prostor?

„Z těch opravdu mladých kluků může pod košem hrát Viktor Vašát s Dominikem Štěpánem. Na křídle Lukáš Sychra a bratři Klepačové. František Váňa může hrát čtyřicet minut a pokračovat ve svém růstu. Můžou přijít i někteří další s prostějovského mládežnického centra,“ vyjmenovává bývalý úspěšný reprezentant Jugoslávie a vicemistr Evropy z roku 1981.

Ze zkušenějších hráčů by rád dál sázel na Kouřila.

„Také je možné, že zůstane Lukáš Palyza. Na pivotu bych byl rád, kdyby ještě alespoň rok vydržel Michal Norwa. To je hráč, který do našeho klubu prostě patří. Na hřišti i v kabině,“ řekl Benáček na adresu týmových opor.

Podle něj by se tým mohl obejít i bez cizinců.

„Možná by se dalo uvažovat o jednom, ale není vyloučeno, že by šlo čistě o domácí výběr. Je to všechno otázka jednání a finančních možností. Ale opravdu je dobré přemýšlet o šanci, která by se celému basketbalovému hnutí v dohledné době vrátila a z toho by profitovala i domácí soutěž,“ dodává Predrag Benáček.