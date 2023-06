V listopadu to budou čtyři roky, co pověsil raketu na hřebík. Bývalý čtvrtý nejlepší tenista světa Tomáš Berdych ukončil veleúspěšnou kariéru ve 34 letech na Turnaji mistrů v Londýně. O dva roky později v britské metropoli nastoupil na veteránské akci Champions Tour, účast na dalších podobných turnajích však zhatilo bolavé rameno.

Exbibice UniCredit Czech Open Tomáš Berdych - Jakub Menšík | Video: Deník/Ivan Němeček

„Myslel jsem, že to půjde samo. A samozřejmě to nešlo. Rameno mě začalo bolet, protože jsem dlouho nehrál,“ říká dvojnásobný vítěz Davis Cupu. „Řekl jsem si, že bych to takto nechat neměl a začal jsem zlehka chodit jednou za čtrnáct dní na hodinku na kurt,“ prozradil.

Berdych je nyní evidentně v lepší formě, což ukázal na zaplněném centrálním antukovém kurtu v Prostějově. Před finále Czech Open si střihl exhibiční mač se 17letým talentem Jakubem Menšíkem. A vyhrál 3:2 na gemy.

VIDEO: Výhru Berdycha nad Menšíkem v Prostějově sledoval i Lendl

„Nikdy jsem moc na velkou show nebyl. Měl jsem radši, když za mě mluvily výsledky, než abych dělal srandičky. To je o osobnosti,“ snažil se Berdych novinářům vysvětlit, že souboj s prostějovským mladíčkem vzal opravdu zodpovědně.

„Pokud bychom to tady na sebe jenom házeli, nebylo by to ono. A je to pro Kubu poloviční náplast, když mě už nestihl a nemohl si se mnou zahrát ostrý zápas,“ usmál se rodák z Valašského Meziříčí.

Částečně se mu mohly vrátit vzpomínky třeba na roky 2012 a 2013, kdy po boku Radka Štěpánka pro Česko vybojoval slavnou salátovou mísu. Vzdát Berdychovi hold přišli i věrní daviscupoví fanoušci z kotle.

„Bylo to fakt hezké spojení. Když jsme hráli doma Davis Cup, podpora vždy byla obrovská. A to jádro kluků, co jsou z Prostějova, s námi vždycky bylo. A byl to další člen týmu, který nám pomáhal,“ vyzdvihl finalista Wimbledonu 2010.

Golf místo tenisu

Po konci kariéry si dlouho užíval volna. A to doslova. „Času na kurtech moc nestrávím. Měl jsem po posledním zápase období, kdy jsem fakt asi dva a půl roku nesáhl na raketu. Tenis jsem nechtěl ani vidět,“ přiznává Berdych. Hned se ale opraví: „Vidět vlastně právě jo. Sledoval jsem to daleko víc, než když jsem hrál. Že bych si ale šel sám zahrát, to ne.“

Proč to vypadalo, že na hru, které toho tolik obětoval, zanevřel? „ Musí to pro mě mít cíl. Hrál jsem tenis celý život a že bych si šel jen tak sám zahrát? Ono je to teď už vždy horší než to, na co jsem byl zvyklý. Takže to člověka nebaví,“ pousmál se Berdych, který se momentálně raději věnuje golfu.

Tomáš Berdych o tenisové penzi: Užívám si to. Konečně na Silvestra jedu na hory

S Lehečkou na Wimbledon

Nedávno ale do cesty majitele třinácti titulů z okruhu ATP Tour ve dvouhře vstoupila nová výzva. Tomáš Berdych začal spolupracovat s aktuální českou jedničkou Jiřím Lehečkou.

„Mám teď motivaci, chci pomoct Jirkovi a předat mu zkušenosti,“ říká nový člen Lehečkova týmu.

Hlavním koučem 37. hráče světového žebříčku sice zůstal Michal Navrátil, není to ale tak, že by Berdych byl jen příležitostným mentorem.

„Jsme ve spojení pořád. Uvidíme se týden před Wimbledonem, kdy budeme mít přípravu. A pak Wimbledon. Dopředu můžu říct, že v podobném duchu by to mělo být i na US Open. Pak se uvidí. Je to flexibilní, hlavně, aby mu to něco dávalo,“ vysvětluje Berdych.

A jaká jsou před dalšími grandslamy cíle 21letého tenisty, který tedy bude mít podporu svého dětského vzoru?

„Naučil jsem se, že velká očekávání nejsou úplně dobrá věc. Člověk tam chce nechat všechno, což je za mě nejdůležitější. Aby Jirka věděl, že na kurtu nechal, co v něm je. S tím přijdou výsledky, tohle jsem se sám naučil. Dávat si za cíl čtvrtfinále nebo semifinále, to nikdy moc nefunguje,“ upozorňuje Tomáš Berdych.

„Je to mladý kluk, pere se se spoustou nových situací, kterými si musí sám projít. Někdo mu k tomu může něco říct a pomoct mu, ale pokud si on sám nezažije, do sebe to nedostane,“ uzavírá.

