„Jednání s Olomouckem bylo ale rovněž korektní, klub o mě měl zájem a to pro mě bylo důležité. Na obou stranách se situaci podařilo rychle vyřešit a pak už nic nestálo v cestě k nové výzvě," pokračoval.

Hned po pondělním podpisu smlouvy nastoupil chorvatský kouč ke svému prvnímu tréninku. „Momentálně nám chybí Dominik Heinzl a mimo je stále Pedja Stamenkovič, což jsou důležití hráči. V týmu je ale potřebná energie a všichni pracují dobře, s přístupem a nasazením můžu být spokojený," předkládá své první dojmy ze svých nových svěřenců.

Kožušanský Thomas dal pět branek a je nejlepší střelec. Nahrává mu Zlámal

„Všiml jsem si některých chyb a ty je třeba co nejdříve za každou cenu odstranit, abychom hráli lépe a přesněji," dodal ale.

Jeho role ale opravdu nebude z těch nejzáviděníhodnějších. Jeho snaha o zlepšení ligových výkonů bude totiž narážet na další komplikace, mezi které patří letošní účast týmu v Alpe Adria Cupu, ve které čekají Redstone ještě minimálně další čtyři zápasy. Dobrou zprávou může být, že kromě cestování do slovinské Ilrije odehrají Hanáci zbytek základní skupiny už na své domácí palubovce.

„Zápasy musíme brát i jako přípravu na domácí soutěž a vytěžit z nich maximum. Pochopitelně chceme uspět, ale hlavní je, abychom díky těmto utkáním přestali dělat chyby, které jsme dosud dělali," snaží se ale i v této komplikaci naopak vidět příležitost.

Navíc ani v lize to nebude pro rodáka ze Záhřebu nic jednoduchého. Jako první soupeř totiž čeká jeho celek loňský finalista a aktuálně druhý tým tabulky z Opavy, který zatím z šesti odehraných utkání prohrál pouze jednou, a to s Nymburkem.

Třetí výhra v řadě. Lukáš vynuloval Energii, Moru nezastavil ani odvolaný gól

„Vítězství by bylo dobré. Vnímám ale, že Opava je velmi silný tým, stačí se podívat na tabulku. Má dobrého kouče i hráče. My však budeme hrát doma a musíme udělat všechno, abychom odehráli dobrý zápas. Dělat co nejméně chyb a čekat na svoji šanci," uzavřel Tihomir Bujan.