„Když jsme se rozhodli, že zachráníme basketbal pro Olomoucký kraj, bylo to hektické a makali jsme, aby se tady hrála alespoň nějaká soutěž,“ uvedl generální manažer Libor Špunda.

I proto nebylo na skládání kádru příliš času, což se mohlo projevit na nepodařeném úvodu, do kterého basketbalisté vstoupili pod taktovkou kouče Roberta Skibniewského. První zápas s Jindřichovým Hradcem tým sice vyhrál, ale potom přišla série dvanácti porážek v řadě.

„Hektika se projevila. Museli jsme udělat nějaké změny na trenérském postu i v hráčském kádru,“ pokračoval Špunda.

Na závěr přišla těsná prohra. Za Olomoucko dostali šanci méně vytížení hráči

„V úvodu nebyla sázka na mladého trenéra úplně šťastná, i když Robert není špatný kouč. Chyběl nám hlavně zkušený hráč, protože jsme prohráli několik zápasů o koš. Na mladé hráče potom přijde deka a mají strach udělat, co umí. My jsme potřebovali zkušeného hráče, pravého lídra, který by to vytáhl a nepodělal se z toho. Že jsme ho neměli, považuji za chybu,“ dodal sportovní manažer Michal Pekárek.

Skalp vítěze

Ke kormidlu se postavil Miljan Čurovič a první náznak zlepšení přišel v duelu s Opavou, kterou Olomoucko překvapivě porazilo.

„Zázračným způsobem jsme zdolali vítěze Českého poháru a tím bychom se teď měli chlubit,“ myslí si lodivod. „Potom jsme ale neustáli tlak po této výhře a také toho, že jdeme hrát o záchranu,“ dodal.

Přišla totiž další nepovedená část sezony. „Ještě si to chvíli sedalo,“ viděl Špunda.

Jenže v poslední fázi ročníku Olomoucko zabralo. Přišla série čtyř výher v řadě a také další povedená utkání, kterými se odrazili k záchraně. „Kabina ukázala charakter. Vyhrávali jsme, protože jsme byli bojovnější a agresivnější,“ těšilo Špundu.

Krejčí: Zůstat v Olomouci? Manželce chyběla Amerika, bylo to dobré i dlouhé

Hodně týmu pomohl příchod Američana Tomsicka, který doplnil kapitána Lukáše Feštra.

„Tomsick byl trefa a Lukáš už na to nebyl sám,“ řekl Libor Špunda. „Lukáš se zhostil role kapitána velmi dobře a měl nejlepší sezonu,“ doplnil jej Pekárek.

Přesto se dá říct, že sezona příliš úspěšná nebyla, ale klub se alespoň vyhnul baráži díky výhře v předposledním zápase s Ostravou.

„Před sezonou jsme proklamovali, že bychom se rádi dostali do play-off, to se nám nepodařilo. Byla to pro nás sezona nula a teď se budeme snažit, abychom to posunuli nahoru. Z toho povedeného závěru si chceme vzít pozitiva do dalších sezon,“ potvrdil Špunda.

Nový kádr

Olomoucko je tak prvním klubem v nejvyšší soutěži, který ukončil sezonu, což ale na jednu stranu bere jako plus, protože může začít skládat kádr na příští ročník.

„Kostru chceme nechat, chtěli bychom si také vychovat vlastní hráče, kteří v posledním zápase ukázali potenciál, ale na to je potřeba hrát v klidnějších vodách,“ prozradil generální manažer.

„Uvidíme, kolik se nám podaří sehnat partnerů a jaký budeme mít budget, od toho se bude odvíjet, jak poskládáme mančaft na příští sezonu. Máme výhodu oproti ostatním, že ještě budou hrát, ale my můžeme pracovat. V posledních zápasech jsem se přiblížil kabině a tyto informace využiji, abychom vytvořili lepší mančaft,“ uzavřel Michal Pekárek.