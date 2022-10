Když to tak řeknu, tak jsem ráda, že už jedu domů. Nebyl to letos úplně turnaj pro mě, ale musím si zvyknout i na tyhle podmínky a tuhle halu. Doufám, že příští rok už půjdu rovnou do hlavní soutěže. Více mě mrzí vypadnutí v kvalifikaci, ale jak říkám, nesedla mi úplně hala ani míče.

V letošní sezoně jste se dostala do první stovky a zahrála si grandslamy. Byla tedy úspěšná?

Ano, mám nějaké titulu, které mě do stovky posunuly a uhrála jsem něco na WTA turnajích. Ale chci patřit do té stovky, ne být na její hraně. Nějaké turnaje se povedly, nějaké ne. Nemůžu to brát, že to mohlo být lepší, protože mám určený počet turnajů a nějak jsem to propočítala.

Ve čtyřhře na US Open jste porazila Serenu Williamsovou, bude to největší vzpomínka?

To bude navždy vzpomínka. Před turnajem jsem říkala, že bych byla nadšená, kdybych si udělala se Serenou alespoň fotku. Byl splněný sen stát s ní na jednom kurtu, takže na letošní US Open budu vzpomínat tímto způsobem.

Jak to máte nyní se školou?

Už nestuduji, nebavilo mě to. Ne, že bych tím ztrácela čas, ale zabíralo ho to, když jsem jej potřebovala na něco jiného. Teď mám rozhodně čistší hlavu na tenis, do kterého chci dát všechno.

Co na to říkali rodiče?

Samozřejmě je fakt, že teenageři by měli studovat, ale dala jsem jim pro to dobrý důvod a pochopili to v pohodě. Navíc je to můj život.

Jaký máte ještě plán v letošní sezoně?

Pojedu Trnavu a pokusím se umístit co nejlépe, abych se dostala třeba k nějakému 85. místu, protože mi bude padat nějakých 50 bodů z jiných turnajů v listopadu a musím to nějak zkorigovat.

Do té další půjdete s jakým cílem, dostat se do elitní padesátky?

Už to neříkám, řekla jsem to před rokem a hodně lidí mi to připomnělo. Chci se hlavně zlepšit fyzicky a vylepšit servis i jednotlivé údery.

