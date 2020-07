„Stále se mi nemůže sejít, aby celý týden vyšel a turnaj dopadl až do konce pro mě,“ říká tenisový samorost z Bystřice nad Pernštejnem. „Od malička trénuji jen s tátou. Jsem v tomhle takový paradox.“

České turnaje, které se hrají během koronapauzy, jsou pro vás dál zakleté?

Zakleté situace v singlech mám i na světovém okruhu. Člověk se snaží, ale i když už se někam dál dostane, odehraje dobrý zápas, tak to stejně nevyjde. Je to takové, že se mi to stále nemůže sejít, aby celý týden vyšel a turnaj dopadl až do konce pro mě. Vždycky to nějak nedopadne, ať mojí blbostí, nebo že si to soupeř uhraje. Pořád se to nemůže sejít, v tomhle je to pro mě hrozně těžké.

V koncovce první sady semifinále vás zradila i antuka a skončil jste na zemi. Byly těžké podmínky?

Na to, že v noci pršelo, byl povrch ještě solidní. Určitě se na to nechci vymlouvat. Na to, jak je jednička v Prostějově křivá, tak to skákalo poměrně slušně. S kurtem jsem byl spokojený.

Z pozice nejvýše nasazeného Moravia Open jste došel v uvozovkách jen do semifinále. Berete to tak?

V uvozovkách jen semifinále… Tady je každý dobrý. Když se podíváte na dnešní tenis, tak můj názor je takový, že je pomalu jedno, jestli je hráč 200. na světě nebo 800. Tenis je dnes tak strašně vyrovnaný, že se s každým hráčem nadřete, abyste jej porazil. Příklad je můj zápas ve skupině s Robinem Staňkem. Ani nevím, kolik je na žebříčku, ale hrál výborně.

Staněk je kolem 600. pozice.

No, bohužel. Kdyby tenis nebyl takový, že je pomalu jen pro prvních sto lidí, tak je Robin vynikající tenista. Pro mě je každé vítězné utkání super. Bohužel to proti Jonášovi nevyšlo, škoda toho nevyužitého setbolu, ale to tak je.

Vy dlouhodobě bojujete o pozici v elitní dvoustovce světového žebříčku ATP. Letošní plány vám zastavil koronavirus. Je to velká komplikace?

Je to pro všechny stejné. Zase se může člověk zlepšit. Musí se to brát v tom pozitivním slova smyslu. Já se to tak snažím vnímat. Když si vzpomenu, jak jsem před čtyřmi lety vlétl do první třístovky, byl jsem asi 280., tak teď jsem na tom v umístění zhruba stejně. Ale já na sobě cítím, že se za ty čtyři roky tenis tak strašně posunul, že kdybych zůstal herně tam, kde jsem byl před čtyřmi lety, tak teď nejsem 228. Byl bych pomalu 400. Tenis se tak strašně posunul, že člověk musí makat.

Čemu vděčíte za herní posun? Změnil jste některé věci?

Snažím se tvrdě trénovat. Možná jsem si i trochu uklidnil hlavu a v téhle koronapauze jsem hodně trénoval. Snažil jsem se pracovat i na kondici a cítím, že mi to pomohlo. Teď, jak už je těch turnajů a soutěží družstev víc, tak si říkám, že by zas bylo dobré, kdyby dva tři týdny české turnaje nebyly, že člověk by se mohl připravit a na další sérii turnajů mohl být zase líp připravený. Začínám přemýšlet, jak to zkombinovat s českými turnaji a družstvy, abych zas mohl natrénovat. Každý týden je něco.

Jste hráč prostějovského klubu. Spolupracujte i s místními trenéry?

Já tady hraji akorát družstva, občas před soutěžemi družstev si sem jedu zatrénovat, ale jinak se připravuju s mým tátou doma. Tomu věřím od mala nejvíc. I když by to i někteří ostatní se mnou mysleli dobře, tak pořád jsem přesvědčen tak, že můj táta to se mnou myslí nejlíp.

Jste takový tenisový samorost?

Určitě. Já jsem od malička prakticky sám s tátou. Jsem v tomhle takový paradox.

Možná i proto jste tak dlouho čekal na svoji daviscupovou premiéru. Přišla až letos na Slovensku, kde jste odehrál zápas čtyřhry, shodou okolností po boku Jonáše Forejtka.

Asi ano, ale dočkal jsem se (usmívá se). Jsem za to moc rád.

Během zápasů jsou od vás slyšet povzbuzující slova jako „vamos“. Je vám blízký španělská antuková hra?

To je spíš takový rituál než španělský tenis. Nevím, myslím si, že se snažím hrát nátlakově. Není to, že bych byl pět metrů zakopaný za základní čárou a bránil se. To, že mám obranu dobrou, to je asi pravda, na ni se můžu spolehnout, když mě soupeř tlačí a dokážu si z ní dobře pomoct v některých míčích. Ale vždycky mě zdobila spíš ta agresivní hra, chodit si pro ty winnery. Od toho ani nechci upouštět.

Světový tenista dneska musí hrát vyrovnaně na všech površích. Je vám přesto antuka nejbližší?

Těžko říct. Dřív jsem měl asi antuku radši, možná to bylo tím, že když jsem byl mladý, hrál jsem pomalu celý rok na antuce. Až jsem byl starší, dostával jsem se na ty rychlejší povrchy. Když jsem déle na antuce, hraje se mi dobře na antuce. Když jsem delší dobu na betonu, tak je to stejné. Ani sám nevím, který je pro mě ten nejlepší povrch.

Jaké máte plány na další týdny?

Už koncem týdne máme hrát v Prostějově soutěž družstev Barvy pro budoucnost, náš bílý tým proti modrému. To bych asi měl odehrát a za čtrnáct dnů je turnaj v Liberci. Pobavíme se s tátou a uvidíme, jak to nejlíp nakombinovat, abych si zároveň odpočinul a připravil se na další zápasy.

Věříte, že se v letošním roce podíváte i na nějaký challenger?

Upřímně, jak se teď zase vrací počet nakažených, tak mám takový osobní názor, radši to letos nehrát. Sice jsme mladí, většině z nás by se asi nic nestalo, kdybychom to chytili, ale přece jen do budoucna z osobního hlediska to moc riskovat nechci, abych pak někdy, až budu starší, kvůli tomu neměl nějaké následky. Můj osobní názor je takový, že radši letos mezinárodní turnaje nehrát a zůstat v Česku, kde je ještě relativně bezpečno.

Takže i turnaje série Trofej solidarity a naděje berete jako by to byl challenger na okruhu ATP?

Já nerozlišuji zápasy, jestli hraji tady na tomhle turnaji, na challengeru, nebo sparing. Snažím se každý zápas hrát naplno. Vždycky to beru úplně stejně.