MS v tenise do 14 let v Prostějově

David Kubatík dnes 11:14

Již příští týden začne 33. ročník Mistrovství světa družstev chlapců a dívek do 14 let v tenisu – ITF WORLD JUNIOR TENNIS FINALS. Je to již popětadvacáté za sebou, kdy prestižní mezinárodní tenisovou událost hostí areál TK Prostějov, jehož komfortní prostory, zařízení a vybavení poskytují vhodné prostředí pro nejvýznamnější mládežnickou mezinárodní tenisovou událost, ze které vzešlo mnoho pozdějších vítězů Grand Slamů a tenisových hvězd včetně Rafaela Nadala, Lleytona Hewitta, Amelie Mauresmové, Justin Heninové, Novaka Djokoviče, Igy Šwiatekové, Nicka Kyrgiose, Carlose Alcaraze, a také mnoho českých hvězd jako byly např. Tomáš Berdych, Lucie Šafářová nebo Nicol Vaidišová.Oba české celky zde navíc budou obhajovat loňské zlaté medaile.