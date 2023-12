„Spokojen jsem relativně hodně. Samozřejmě, že některé turnaje mohly dopadnout lépe, ale většinou jsem podával dobré výkony. To se nakonec promítlo i do světového žebříčku, kdy jsem rok zakončil na lepší pozici, než na jaké jsem do něj vstupoval. Teď už se ale plně soustředím na rok následující," říká 21letý borec původem z Ostravy, který v české tenisové extralize nastupuje za tým Prostějova.

Smíšený tým TK Agrofert Prostějov zítra v Říčanech zaútočí na zlatý hattrick z Tenisové extraligy. Po páteční jasné výhře nad Přerovem nedal favorit šanci ani v neděli úspěšnému kvalifikantovi z Pardubic, kterého porazil 5:1. Rozhodující bod zajistil předčasně svému týmu talentovaný Jakub Menšík, který porazil Ondřeje Kratochvíla 6:1 a 6:2. Prostějov, za který nastupují i Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina či Linda Nosková, se v úterním finále utká s pražskou Spartou a bude favoritem.

„Nejvíce mě za letošek určitě těší výhra na challengeru v Prostějově. I na Austrlian Open na začátku roku to bylo výborné. Naopak bych zase nejraději vymazal některá slabší období. Budu se také snažit stále zlepšovat, aby těch výpadků bylo do budoucna co nejméně," dodal ještě nadějný mladík, který na onom zmiňovaném australském Grand Slamu dokázal vyřadit hned čtyři soupeře a ztroskotal až na aktuálně 47. hráči světa, Japonci Nishiokovi.

Vánoce strávím s rodinou

Před začátkem tohoto prestižního turnaje, to znamená na úplném začátku roku 2023, se Svrčina společně s Petrou Kvitovou, Jiřím Lehečkou, Marií Bouzkovou, Tomášem Macháčem a Jesikou Malečkovou zúčastnil australského týmového turnaje s názvem United Cup, kde se nepodařil postup ze skupiny.

Nyní ale přijde změna. Zúčastní se totiž challengeru v Nové Kaledonii. „Odjíždím tam až 26. prosince. Je to tedy dobré v tom, že Vánoce budu moci strávit doma s rodinou. Večer 25. prosince se už vydám autobusem do Vídně a brzy ráno poletíme," popisuje svoje nejbližší plány.

A jaké má ambice pro první Grand Slam roku? „Chci tam předvést minimálně to, co loni. Nejdříve se pořádně zaměřím na kvalifikaci a doufejme, že potom i na hlavní soutěž," říká s lehkým smíchem v hlase a dodává: „Pojede mě do Melbourne podpořit mamka, která tam byla už i minule. Tak snad jí, a nejen jí, udělám radost."

Vzhůru do stovky!