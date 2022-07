OBRAZEM: Tenisové hvězdičky v Přerově. Domácí favoritku vyřadil pád na schodech

/FOTO + VIDEO/ Celkem 136 talentovaných tenistů a tenistek přivítal Přerov na mistrovství Evropy juniorů do 16 let. To se do města na řece Bečvě vrátilo po dlouhých 44 letech, kdy zde triumfoval mimo jiné i Ivan Lendl. Třináctkrát v řadě se šampionát této kategorie konal v Moskvě, současné dění však přesunulo dějiště turnaje narychlo právě na Hanou.

Tenisové mistorvství Evropy juniorů U16 v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček