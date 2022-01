Po úvodní trojce Peterky a několika bodech Sedmáka Sokoli v Olomouci vedli 7:2, domácí ale rychle kontrovali, srovnali skóre a ve 4. minutě šli po trojce Feštra poprvé v zápase do vedení (10:9). Hosté získali v průběhu první čtvrtiny tři opakované střely po útočných doskocích a aktivita jim přinesla těsné vedení, když na 16:18 z pohledu Hanáků upravil pět sekund před sirénou Pešakovič.

„Čekal jsem, že to pro nás bude hodně těžké utkání a přesně to se potvrdilo. Náš tým byl po předchozím programu trošku unavený, i to mělo na průběh zápasu vliv,“ popisoval hostující trenér Lubomír Peterka.

Hned z následující střely otočil skóre na stranu BK REDSTONE Erik Klepač, následovala ovšem pasáž, ve které Olomoucku odešla střelba. Díky dobré obraně větší manko nenabralo a v 15. minutě prohrávalo pouze 23:25. Sokoly zvedl šesti body v řadě Škranc, s jehož pomocí se soupeř BK REDSTONE odpoutal na 33:25 a o osm bodů prohráli domácí také celý první poločas – 31:39.

„Průběh zápasu potvrdil, že naše výkonost se postupně lepší. Opravdu jdeme nahoru. V obraně to bylo hodně dobré, škoda, že se nám v útoku zatím úplně nedaří. Potřebovali bychom dávat alespoň o deset bodů více,“ hodnotil duel domácí kouč Miljan Čurovič.

Vstup do třetí desetiminutovky Olomoucku nevyšel a volný Pešakovič natáhl náskok Východočechů na jedenáct bodů. Následovaly ovšem povedené okamžiky domácích a ve 26. minutě to bylo pouze 39:44. po dalším náporu dokonce celek BK REDSTONE dvakrát po trojkách Vučkoviče a Sehnala snížil na rozdíl dvou bodů, do poslední čtvrtiny i tak vstupoval za nepříznivého stavu 51:57.

Naději na obrat vzkřísil přesnou střelou z dálky Sehnal, čtyři minuty před koncem se ze stejného prostoru trefil Peterka a Hradec byl za stavu 64:56 blízko k výhře. Domácí se nevzdali a zdánlivě ztracený duel přivedli do dramatické koncovky. Halada trojkou půl minuty před koncem snížil na 68:69. O bod to bylo ještě necelých dvanáct sekund před koncem, na obrat to přesto nestačilo a Hanáci padli 71:73.

„V poslední čtvrtině jsme měli slušný náskok, pak jsme ale nedali šestky a domácí nám dvakrát vypíchli míč a bylo z toho drama. Nakonec to vyšlo, máme velkou radost,“ dodal Peterka.

„Tentokrát to na úspěch ještě nestačilo. Máme dobrý pocit a žádné body. Nesmíme přestat věřit, že se to otočí. Uděláme maximum, aby to v nadstavbě bylo výsledkově lepší,“ uzavřel domácí kouč.

BK REDSTONE Olomoucko - Královští Sokoli Hradec Králové 71:73 (16:18, 15:21, 20:18, 20:16)

Nejvíce bodů: Vučkovič 14, Kněževič 14, Halada 12, Feštr 9, Nikolič 9, Sehnal 6, Dragovič 4, E. Klepač 3 - Vujovič 18, Pešakovič 12, Peterka 11, Škranc 11, Stamenkovic 9, Sedmák 9, Šoula 3.

Rozhodčí: Matějek, Vondráček, Dombrovský. Diváci: 532.

Trojky: 7:10. TH: 14/20-7/11. Doskoky: 45:39. Fauly: 20:19. Ztráty: 16:18.