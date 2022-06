Julie Ptáčková s Patrikem Pořízkem dlouhodobě patří mezi nejlepší tanečníky v Česku. Přes první kolo a semifinále postoupili bez problémů a formu potvrdili i ve finále, kde ovládli všech pět standardních (Waltz, Tango, Valčík, Slowfox, Quickstep) a latinskoamerických (Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive, Paso doble) tanců a mohli se svými spolužáky a kamarády slavit.

„Bylo tady celkem dost lidí. Na některých soutěží bývá o dost méně. Bylo to velmi příjemné, přestože na to nejsem zatím příliš zvyklá. Pomohli nám také spolužáci z kojetínského gymnázia, kteří mě sem přijeli podpořit i s učiteli. Bylo to super,“ chválila zaplněné ochozy. „Nervózní jsem byla hlavně ze sóla, abychom ho nepokazili,“ dodala ještě.

Ptáčková už má za sebou spoustu velkých úspěchů a nyní přidává další. Výhra na Olympiádě dětí a mládeže se tak zařadí po bok titulů z domácího šampionátu nebo z mezinárodní soutěže v Szegedu. Taneční šampionka má před sebou další cíle, například mistroství světa. „Teď se začneme soustředit především na něj. Budeme tam mezi 24 nejlepšími páry.“

K tanci ji přivedla maminka. „Ještě před mým narozením viděla taneční vystoupení a zalíbilo se jí to. Pak dostala plakát v Kroměříži na Dny tance, díky čemuž jsem to mohla vyzkoušet a chytilo mě to. Začínala jsem v šesti letech a pořád mě to baví,“ popisuje.

Lásku k tomuto sportu si pak buduje i díky svému partnerovi. „Vyšlo nám to až napotřetí, protože pokaždé měl jinou partnerku. Jednou měla jeho partnerka problémy a můj partner byl zase moc vysoký. Tak si to nějak sedlo a dali jsme se dohromady,“ popisovala. „Rychle jsme k sobě našli cestu a máme skvělý kamarádský vztah. Někdy mě sice Páťa trochu otravuje, ale na to si už nějak zvyknu," uzavřela se smíchem.

Autor: Lukáš Mihal