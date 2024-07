„Pozval jsem ho k nám. Přijel vlastně na oplátku za to, že jsem byl v červnu tady v Prostějově v rohu při jednom z jeho profesionálních zápasů se Slovákem Tomášem Pribulou. A bylo to super. Má za sebou okolo 80 zápasů, z toho je více než 30 profi. Teď nedávno měl jet i do Ameriky na zápas o pás WBO, jenomže se to od promotéra dozvěděl pozdě a už měl mezitím objednanou dovolenou," popisoval šéftrenér prostějovského klubu Miroslav Bilinský.

Ten pak také doplnil, že se tato zkušenost mu a hlavně jeho svěřencům může do budoucna vyplatit. Pavel jim totiž ukázal, že se dá trénovat i úplně jinak, než byli doposud zvyklí. „Všem se to dost líbilo. Předvedl nám úplně jiný typ rozcvičky i nácviků," uvedl.

Účast osobností českého boxu ale není v Prostějově ničím výjimečným. Není to tak dávno, kdy jeden z jejich tréninků navštívil i úspěšný zápasník, kterého zná ale většina populace jako herce ve filmech pro dospělé, Robert Rosenberg.

Ani u tréninků to ale nekončí. Prostějovský Street Fight se totiž už připravuje na další akce, které se velice rychle blíží. „Tuto sobotu pojedeme na galavečer do Rapotína, kde budu mít své dva boxery Lukáše Novotného a Michala Musila. V sobotu 24. srpna pak budeme znovu po roce pořádat velkou akci v Prostějově U Maříků. Zúčastnit by se mělo šest klubů. Nejmladším bojovníkům bude šest let a nejstarším padesát. Pozval jsem i toho Pavla Albrechta, by mi pomohl s komentováním," popisuje Bilinský.

To ale není všechno. Dle jeho dalších slov byli členové prostějovského klubu pozvaní Českou boxerskou asociací na soustředění do Srbska. To ale neklapne. Hanáci totiž museli nabídku odmítnout z důvodu, že v ten samý termín zrovna pořádají už dlouho dopředu ohlášené zápasy. „I tak mě to ale těší, že tu naši práci někdo vidí a umí ji ocenit," říká a dodává, že by rád dva své svěřence dostal alespoň na zářijové mistrovství republiky. „Mám v plánu je teď nasazovat co nejvíce, aby získali nějaké úspěchy a kvalifikovali se tam," vysvětluje.

Nejen výsledky už dlouho působících zápasníků ale mohou Bilinského těšit. Jak sám přiznává, radost mu dělá i stále se rozšiřující členská základna. „Máme plno nových kluků i holek. Včetně jedné z Ukrajiny, která je velice šikovná. Začal k nám chodit i hokejista prostějovského eskáčka Tomáš Vyroubal, který nic podobného nikdy nedělal, strašně ho to ale začalo bavit," uzavřel se spokojeným úsměvem na tváři.