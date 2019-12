Po úvodním krátkém vedení Prostějova (2:4) se Sokolky do věhlasného protivníka zakously a při podání Karabinovičové (8:5), Sifferlenové (12:7) a Kofieové vedly už 15:8. Tento náskok se ukázal jako dostatečný, přes několik pokusů favorita o snížení (15:11) Šternberk zvrat nepřipustil a po hladké výhře 25:17 vedl 1:0.

Jenže začátek druhé sady vypadal úplně jinak. Prostějov využil kvalitního podání Fričové a rázem to bylo 2:10. Od hrozivého skóre 3:12 sice začala velká stíhací jízda (8:12, 11:18, 15:18), která vyvrcholila vyrovnáním na 21:21, od stavu 22:22 už však Sokol neuhrál ani míč a po výsledku 22:25 bylo vyrovnáno.

Třetí část duelu ale přinesla podobný průběh jako ta první; po vyrovnaném úvodu (8:8) zavelel do útoku domácí tým (11:8, 16:11), překonal tři dílčí krize (17:12, 17:15 - 19:15, 19:17 - 21:17, 21:19), aby po sérii servisů šternberské odchovankyně Schandlové uhrál potřebné čtyři výměny - 25:21.

A bojovné družstvo Sokolek už si nečekaný úspěch vzít nenechalo; Prostějov sice nadále kousal (10:5, 10:9), dorazila jej ale na podání jeho bývalá hráčka a dnes šternberská kapitánka Šmídová (18:11). Bonusový vánoční dárek pro domácí fanoušky už neodvál ani poslední nápor hostí (20:15, 20:18) a po výsledku 25:21 a historicky prvním vítězství Šternberka nad Prostějovem se v malém městě na pomezí Hané a jesenického podhůří mohlo začít slavit.

„Dnes jsme vzhledem k výborné hře Šternberka na víc neměli, to bychom my sami museli podat extra výkon. Nicméně se to nestalo, naopak jsme se trápili na přihrávce a v útoku,“ litoval prostějovský kormidelník Lubomír Petráš.

„Prostějov nastoupil v poněkud oslabené sestavě a dal nám tak šanci, které jsme se naplno chopili. Chválím holky za předvedený výkon, i když jsme na můj vkus příliš kazili servis. Děkuji všem fanouškům za obrovskou podporu a přeji nejen jim krásné prožití vánočních svátků,“ rozloučil se s první částí sezony kouč Sokolek Jan Drešl.

Novoroční porci zápasů načnou Šternberanky v sobotu 4. ledna dalším domácím duelem, tentokrát proti lídrovi tabulky VK Brno. Utkání začne v 17 hodin.

Prostějov ve stejný den od 15 hodin přivítá Ostravu.

TJ Sokol Šternberk - VK Prostějov 3:1 (17, -22, 19, 21)

Rozhodčí: Horký, Vachutka. Čas: 95 minut. Diváci: 130.

Šternberk: Šmídová, Schandlová, Kneiflová, Karabinovičová, Sifferlenová, Kofieová, libero Zilbermanová. Střídala: Meidlová.

Prostějov: Weidenthalerová, Stümpelová, Zatloukalová, Fričová, Kozmík, Kopáčová, libero Slavíková. Střídaly: Dvořáčková, Baláková, Boudová.