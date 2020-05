Stavinohová se vrací do Prostějova. Známy jsou i další posily

Volejbalistka Adéla Stavinohová se vrací do svého mateřského klubu. Libero, které v minulé sezoně bojovalo za Olomouc, je totiž zpět v Prostějově. A není to jediná posila, kterou do klubu přivedl sportovní manažer Miroslav Čada.

Adéla Stavinohová | Foto: Deník / Jiří Kopáč