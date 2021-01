„Dneska musím vybírat slova,“ prohlásil naštvaný kouč domácího celku Predrag Benáček v pozápasovém videorozhovoru. Z dramatu s nešťastným koncem se nemohl vzpamatovat.

Ale hezky popořadě.

Jeho svěřenci vstoupili do domácího souboje v podobném duchu, jako se prezentovali v závěru prosince v Pardubicích, kde nečekaně zvítězili a utnuli dlouhou sérii proher. Domácí tým po většinu času držel vedení, i když koncovky jednotlivých čtvrtin vždy patřily hostům.

Střelecky se dařilo hlavně Nemanjovi Bezbradicovi (26 bodů). František Váňa měl v závěru problém s fauly, ale skvěle ho střelecky zastoupil David Pekárek (22 bodů), který na úvod čtvrté části hry spustil kanonádu.

Rázem domácí vedli 77:67 a ještě čtyřmi minuty před koncem řádné hrací doby drželi slibný náskok 81:71.

Jenže tentokrát se hrálo jedno z těch utkání, kdy se vše rozhodující semele během pár chvil v samém závěru. A nutno podotknout, domácí navíc nebyli nadšeni z výkonu rozhodčích a dávali to hlasitě najevo…

BEZBRADICOVA POSLEDNÍ MINUTA

Nejdřív to byla smůla, když čtyřicet sekund před koncem trojková střela z ruky Bezbradici vyskotačila z obroučky ven a šťastní hosté tedy měli na dosah vyrovnání. Alleyn ovšem následně proměnil jen jeden ze dvou trestných hodů. Domácí tak měli znovu trumfy v rukou.

Útok Olomoucka za stavu 82:81 dvanáct sekund před koncem ovšem zastavil faul dosavadního tahouna týmu Bezbradici. Ten pak podrážděně reagoval na Radka Pumprlu a byla mu odpískána technická chyba – to znamenalo jeden trestný hod a následně míč pro soupeře jako bonus…

Remíza 82:82 byla na světě.

„Poslední minuta základní hrací doby byla hrozně divná,“ kroutil hlavou rozrušený trenér Benáček, který se jinak raději nechtěl příliš vyjadřovat. „Byl to vyrovnaný zápas, kdy chtěly oba týmy vyhrát. Ostravě gratuluji.“

V prodloužení už domácí se třemi vyfaulovanými hráči mohli jen těžko konkurovat a padli o sedm bodů.

„Taky nevím, co k tomu říct,“ mluvil v podobném duchu rozehrávač Olomoucka Lukáš Feštr. „Jak to říct slušně? Jsem teď naštvaný a je to v emocích. Budeme s o tom bavit na tréninku a zápas si rozebereme. Tým se sice zvedá, ale dneska jsme měli výhru z Pardubic potvrdit,“ mračil se Feštr.

„Pro nás je to obrovsky cenné vítězství, protože hlava hráčů funguje velice těžce, když se prohrává. Po dlouhém čase jsme vyhráli na doskoku a udělali jsme devět ztrát, co se nám stává málokdy. Začátek byl z naší strany hrozný, ale pak jsme se do toho dostali,“ oddechl si ostravský kouč Peter Bálint po šťastné výhře na půdě posledního týmu tabulky. Nová huť se radovala z bodů po dlouhých třech měsících.

BK Olomoucko – NH Ostrava 93:100 po prodl. (20:14, 37:40, 61:60, 82:82)

Body: Bezbradica 26, Pekárek 22, Váňa 13, Feštr 11, Štěpán 8, A. Klepač 6, Kouřil 4, Sychra 3 - Waterman 22, R. Pumprla 21, Alleyn 20, Šmíd a Heinzl po 12, P. Bohačík 7, Lukáč, Svoboda a Týml po 2. Střelba 2b.: 21/43 – 21/44. Střelba 3b.: 11/35 – 8/31. TH: 18/24 – 33/44. Fauly: 33:23. Doskoky: 48:50. Rozhodčí: Blahout, Kurz, Karafiát.