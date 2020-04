Rodačka z Kralup nad Vltavou zvládla v prostějovském týmu v uplynulém ročníku úlohu první smečařky na výbornou. Podle svazových statistik byla čtvrtou nejlepší smečařkou UNIQA extraligy a vedení olomouckého klubu to nenechalo bez povšimnutí.

Jedná se o druhý přesun na trase Prostějov – Olomouc, před několika dny byl ohlášen příchod blokařky Nikoly Stümpelové. Slovenská volejbalistka ve své první sezoně v české lize potvrdila svůj potenciál a mohla se pyšnit nejstabilnější výkonností z celého prostějovského kádru.

Další již dříve zveřejněné posily jsou ze zahraničí. „Chtěli jsme udržet co nejvíce hráček pohromadě, ale některé chtěly otěhotnět, další jít do zahraničí nebo jsme se nedohodli na podmínkách smlouvy. Nebo ještě nebyly rozhodnuté a já nechtěl čekat na květen, červen. Proto byla cesta jednoznačná - podívat se do zahraničí,“ vysvětlil pro ČTK důvod převážně zahraničních posil trenér Petr Zapletal.

VK UP Olomouc posílilo kubánské duo Sulian Matienzo - Regla Gracia, brazilská nahrávačka Milla Camurça a ze Šternberku dobře známé Katrina Zilberman a Olivia Loren Kofie.

Největší posily VK UP Olomouc:

Sulian Matienzo, Regla Gracia (obě Kub.), Milla Camurça (Braz.), Katrina Zilberman (Izr.), Olivia Loren Kofie (USA), Nikola Stümpelová (SR), Lucie Nová (ČR)

Hlavní odchody:

Veronika Trnková, Eva Hodanová, Veronika Strušková, Adéla Stavinohová (všechny ČR), Veronika Bezhandolská (Bulh.), Anastasia Kazachenka (Běl.), Ganna Burbelyuk (Ukr.), Erica Handley (USA)