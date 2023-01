Fotbalisté Hranic postoupili do MSFL

Fotografie ze zápasu mezi celky SK Hranice a SFK ELKO HolešovZdroj: Deník/David Kubatík

Po patnácti letech se vrátila třetí česká nejvyšší soutěž do Hranic. Moravskoslezskou fotbalovou ligu si vykopal tým SK Hranice v ročníku 2021/2022, který ovládl se ziskem 63 bodů o sedm bodů před Přerovem.

Hraničtí nasázeli ve 26 zápasech 70 gólů a jen 25 jich inkasovali. Hned dvacetkrát slavili vítězství a našli pouze tři přemožitele. A to přesto, že v polovině mistrovské sezony skončil na lavičce trenér Radek Fojtů a nahradil jej Roman Matějka.

V MSFL jsou po polovině sezony dvanáctí s osmibodovým náskokem na sestupovou příčku. V posledním podzimním duelu navíc áčko sehrálo první mistrovské utkání pod umělým osvětlením na hlavním hřišti, které klub v roce 2022 dostavěl.

„Netajili jsme se tím, že máme ambici vrátit se do MSFL. Byli jsme nastavení tak, že chceme vyhrávat každý zápas. Člověk by měl jít na hřiště s tím, že to chce urvat pro sebe. Věřím, že se nám to podařilo dostat i do kluků. V MSFL se chceme pohybovat v horní polovině tabulky a chceme, aby lidé chodili na fotbal,“ řekl předseda klubu Daniel Vitonský.