„Dozvěděli jsme se to včera krátce po obědě. Napřed přišla zpráva, že to nebezpečí tady je a o chvíli později přišlo potvrzení, že se opravdu hrát nebude," popisoval souběh událostí kouč Miroslav Čada, který však ihned dodal: „Vyloženou komplikací to pro nás ale není, jelikož máme zraněné tři hráčky a za sebou poměrně náročný program. Čas tedy využijeme tak, že jeden den dáme posilovnu a další dva dny odpočinek."

Lodivod Hanaček dále také odmítl, že i přes všechny tyto vnitřní komplikace by se tento náročný zápas hodil na rozehrání před čtvrtfinále Challenge Cupu, které jeho svěřenkyně odehrají příští středu na palubovce německého Stuhlu.

„Samozřejmě by se to hodilo. Ale pouze za předpokladu, kdybychom byli v optimálním stavu. Vzhledem k těm zraněním je přece jen pro nás lepší tato varianta," řekl.

Ukrajinský celek se z české extraligy odhlásil po dvaceti odehraných zápasech, během kterých prohrál pouze třikrát, z toho jednou právě s úřadujícími mistryněmi z Prostějova, a sledoval tak zbytek družstev z pozice lídra.

Náhrada za Nováka? Už jsem to dostal sežrat, říká Veselý. Na Hané se mu ale líbí

„Je to tým, který je velice kvalitní. Ukrajinky ukázaly, že jsou tady z nás nejlepší. Bylo to navíc i oživení, že jsme nehráli stále se stejnými týmy, ale i proti hráčkám, které tady nikdy předtím nestartovaly," poznamenal trenér Prostějovanek.

Do čtvrtfinále Challenge Cupu se prostějovský tým dostal po skvělém obratu z 0:3 proti španělskému klubu Avarca de Menorca. Jejich další soupeř, německý Stuhl, navíc není v úplně optimální formě a v německé Bundeslize je až devátý.

„Bude to pro nás první vrchol sezony. Máme velkou šanci dostat se mezi poslední čtyři celky v poháru. Je to pro nás výzva, protože kdyby se to podařilo, bude to největší úspěch v historii klubu," uzavřel Miroslav Čada.