Přitom to byl domácí tým, kdo začal lépe, ale Prostějov dokázal držet krok (2:0, 2:2, 6:2, 6:5). Až následné čtyři body při servisu Babićové (10:5) dostaly vysokoškolačky definitivně na koně; univerzita navíc přidala další dvě série při podáních Štimacové (12:9, 18:9) a Silvy (18:10, 23:10) a nakonec zvítězila vysoko 25:13.

„V prvním setu jsme hráli to, co jsme si řekli,“ hodnotil domácí trenér Martin Hroch.

„Začali jsme ustrašeně a náš herní projev byl slabý, což pro mě bylo zklamání,“ litoval úvodního setu jeho protějšek Miroslav Čada.

Také do druhého dějství vstoupil lépe domácí celek (3:0, 4:2), jenže hosté při podání Kvapilové skóre otočili (4:7) a následně svůj náskok navyšovali až na rozdíl sedmi bodů (11:18). Zdálo se být rozhodnuto, ale proti byla servírující Šepeľová, s jejíž pomocí Olomoučanky srovnaly na 18:18. Jenže reakce Prostějova byla rychlá - 19:23 a 21:24. Tři setboly hostí sice pomohla odvrátit Brazilka Silva, po jejímž podání měl dokonce jednu stejnou výhodu domácí tým (25:24), pohrdl jí a po výsledku 25:27 bylo vyrovnáno.

„Druhá sada přinesla nejlepší a zcela vyrovnaný volejbal. Náš nevyužitý setbol zlomil morál holek, které od třetího setu nebyly na hřišti vidět. Existoval na něm jen jeden tým,“ uznal zklamaný Hroch.

Koncovkou předchozí sady olomoucké trápení neskončilo. Opět Kvapilová trápila domácí příjem (2:7) a nic nepomohlo dotažení při servisu Blancové (8:9). Vzápětí to totiž bylo po podáních Loffové 8:16, družstvo VK UP už nenašlo odpověď a prohrálo až příliš hladce 13:25.

Velká pětisetová bitva! Olomoucké volejbalistky přetlačily Prostějov

„Dostali jsme se do hry a rozdílový byl hlavně útok. Vybojovaná koncovka druhého setu nás nastartovala a hráli jsme potom v eutorii, navíc domácí hodně chybovali,“ přiblížil Čada.

Morálka vysokoškolaček se lámala. Vyrovnaný začátek čtvrtého setu skončil za stavu 7:7, pak znovu Loffová zavelela do prostějovského útoku (7:13) a náskok hostujícího celku postupně narůstal. Podruhé z toho byla olomoucká porážka 13:25 a celkový výsledek 1:3, který znamená, že v odvetě musí univerzita, chce-li postoupit do Final Four, zvítězit za tři body a poté ještě zvládnout dodatečný zlatý set.

„Pro nás je hlavně výborné vítězství za tři body. Obě družstva jsou hodně vyrovnaná, ale my půjdeme do odvety s velkou euforií,“ je si jistý trenér Prostějova Miroslav Čada.

Odvetu čtvrtfinále Českého poháru odehrají Olomoučanky v Prostějově ve čtvrtek 13. ledna opět od šesti hodin odpoledne. Ještě předtím ale přivítají v rámci 19. extraligového kola v sobotu 8. ledna od 18.30 hodin pražský Olymp.

VK UP Olomouc - VK Prostějov 1:3 (13, -25, -13, -13)

Rozhodčí: Ištvanech, Trumpeš

Čas: 89 minut

Diváků: 200

Olomouc: Silva, Moscická, Babićová, Šepeľová Blancová, Štimacová, libero Kulová. Střídaly: Kneiflová, Šmídová, Gambová.

Prostějov: Bajuszová, Fričová, Kvapilová, Faltínová, Smolková, Loffová, libero Stavinovová. Střídaly: Dvořáčková, Kožoušková.