Trápení prostějovských volejbalistek proti Liberci trvá, Dukla nad VK vyhrála už poosmé za sebou. Tentokrát ve 21. kole extraligy, když hostující ekipa zápasový šlágr parádně otevřela a s přibývajícím časem pak její výkon trvale klesal. Až se zrodil čtyřsetový triumf domácích opřený o stabilnější i komplexnější projev na hřišti, po kterém proběhlo střídání na čele tabulky.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

„Povedl se nám jen první set. Potom začala hrát Niky Kvapilová a jak už to tak bývá, zase nás porazila. Snažily jsme se, ale nebyl u toho žádný elán. Neměly jsme se na čem chytit, naopak jsme zbytečně chybovaly a tím jsme se zase srazily,“ smutnila po zápase prostějovská kapitánka Simona Bajusz.

Hned na začátku dala Julie Bažó dvě esa, Hanačky šly do velkého tlaku a nasadily k trháku 0:5. Zanedlouho následovala další bodová série, tentokrát při výborném servisu Veroniky Trnkové. Opakovaně skórovala útokem nová posila Milica Tošič, celý tým fungoval skvěle. A rozdíl rychle vzrostl až na 3:12. Potom se chvilkově vzpamatovaly chybující, do té doby naprosto zaskočené Severočešky (6:13). Leč vzápětí přišla na podání Klára Faltínová, aby dominance vékáčka pokračovala (6:19). V zahajovací sadě nebylo vůbec co řešit a zrodil se téměř jednociferný dílčí debakl - 11:25.

Příliš moc vyhrané sety jsou však zrádné, což se projevilo zkraje druhé části, kdy domácí družstvo okamžitě získalo náskok 3:0. Prostějovský výkon šel v porovnání s předchozím průběhem o sto procent dolů, liberecký naopak. Tradičně se rozjela Nikola Kvapilová a její tři smeče znamenaly zvýšení ze 7:5 na 10:5. Pak se ovšem Matušovovy svěřenkyně ve dvou postaveních hodně zvedly, výrazně dotáhly (11:10). I dál se držely na dohled, nicméně soupeřky neustále zůstávaly mírně vepředu a únikem z 18:17 na 21:17 rozhodly. Závěr si totiž pohlídaly, byť proměnily až třetí setbol - 25:22.

Ani vstup do třetího dílu hostujícímu kolektivu nevyšel (3:1), ale dokázal bryskně zareagovat obratem na 3:4. Liberecká družina si záhy vzala vedení zpět (6:5) a následujícím náporem znovu šla dost nahoru (10:6). Výběr VK v těchto nepovedených pasážích často chyboval, lacino poztrácené míče pak logicky scházely. Proto bylo rázem nutné se hrabat z ještě většího manka 15:9, což navzdory prostřídání sestavy nevyšlo. Naopak Dukla dál zvyšovala skóre (20:11) a špatně hrajícím Moravankám nedávala žádnou šanci - 25:18.

Teprve ve finiši se Simona Bajusz a spol. trochu chytily, bohužel ani to jim na startu čtvrté periody nepomohlo. Zase hned opakovaně inkasovaly vinou vlastních hrubek a bleskově se ocitly dole (4:1). K pozvednutí herní úrovně nepomáhalo Prostějovu nic, než přišla na servis Trnková. Náhlým vzepětím se podařilo srovnat z 9:5 na 9:9, jelo se nanovo, naděje žila. Nikoliv dlouho, neboť od cifer 12:12 zapnul podještědský mančaft vyšší obrátky (15:12) a zbytek střetnutí dostal plně pod svou kontrolu směrem k zaslouženému vítězství. Hosté v koncovce zcela odpadli - 25:17 a 3:1.

„Gratulujeme Dukle k vítězství. Soupeř nás postupně začal tlačit servisem a my jsme měli horší příjem. Na druhé straně soupeř zlepšil přihrávku a začali jsme mít problém i v obraně. Následně jsme začali mít problém s kontra-útokem a s dohrávkami. Teď nám nezbývá nic jiného, než pracovat dál,“ přidal svůj pohled i prostějovský trenér Michal Matušov.

Vinou tohoto výsledku také došlo ke změně na prvním místě tabulky, na které se o jediný bod prokousaly brněnské Šelmy. Hanačky jsou pak společně s Libercem se 48 body na děleném druhém místě. Čtvrtý pražský Olymp pak ztrácí body čtyři.

Text: VK Prostějov

VK Dukla Liberec - VK Prostějov 3:1 (-11, 22, 18, 17)

Rozhodčí: Vachutka a Novák.

Čas: 107 minut.

Diváci: 336.

Liberec: Dvořáková, K. Kvapilová, Fixová, Šulcová, Vyklická, Robins-Hardy. Libero: Kolářová - N. Kvapilová, Frankevych, Pragerová. Trenér: Libor Gálík.

Prostějov: Faltínová, Bažó, Tošič, J. Smolková, Trnková, Bajusz. Libero: Pállová - M. Smolková, Löff, Meidlová. Trenér: Michal Matušov.