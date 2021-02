Muchová zpočátku chybovala a soustředěné favoritce nestačila. Za šestnáct minut prohrávala 0:5 a po další čtvrt hodině 0:2 ve druhém setu. Za stavu 1:2 se nechala ošetřit v útrobách Rod Laver Areny.

"Točila se mi hlava, měla jsem pocit, že jsem ztracená. Změřili mi tlak, trošku mě zchladili ledem a pomohlo mi to," popsala Češka po utkání v rozhovoru na kurtu s Jimem Courierem, co se s ní dělo.

Na kurt se vrátila jako jiná hráčka. Najednou měla více energie, hrála pestře a z míry vyvedená Bartyová začala spěchat a chybovat. Po pauze už Muchová ztratila jen tři gamy, předvedla perfektní lob, dobré voleje a výbornou mezihru. "Snažila jsem se hrát rychleji a chodit k síti, což bylo v závěru klíčové," konstatovala.

Za stavu ve třetím setu 5:2 podávala na postup. Odvrátila nejprve tři brejkboly a při prvním mečbolu napálila eso. "Bylo to náročné ukončit, ale snažila jsem se na to nemyslet, jen na každý míč a jsem šťastná, že jsem to dokázala," řekla.

Potřetí za sebou tak předvedla obrat, i když v předchozím zápase šlo vždy o vývoj v setu. S krajankou Karolínou Plíškovou vyhrála druhý set ze stavu 0:5 a v osmifinále s Belgičankou Elise Mertensovéou první poté, co ztrácela 0:4.

Ve čtvrtečním boji o finále se střetne s Američankou, s vítězkou zápasu mezi dvaadvacátou nasazenou Jennifer Bradyovou a Jessicou Pegulaovou. "Pokusím se co nejlépe zregenerovat a těším se na další zápas," řekla Muchová.

Čtyřiadvacetiletá olomoucká rodačka byla na grandslamu dosud nejdále ve čtvrtfinále, kam postoupila předloni na trávě ve Wimbledonu.

Krejčíková a Siniaková jsou v Melbourne ve finále čtyřhry

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková mají na dosah třetí společný grandslamový titul ve čtyřhře. Po triumfech na Roland Garros a ve Wimbledonu před třemi lety jsou poprvé ve finále Australian Open.

Letošní turnajové trojky se v Melboune do boje o trofej dostaly po semifinálové výhře 3:6, 6:2 a 6:4 nad chorvatsko-srbským párem Darija Juraková a Nina Stojanovičová.

Finále čtyřhry žen je na pořadu v pátek a Češky v něm narazí buď na druhé nasazené Belgičanku Elise Mertensovou s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, nebo na čtyřky Nicole Melicharovou z USA a Nizozemku Demi Schuursovou.

Ve finále dámského debla loni neuspěla Barbora Strýcová. Titul na Australian Open naposledy získala Lucie Šafářová, která v roce 2017 slavila titul s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Společně zde uspěly i o dva roky dříve.