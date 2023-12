Hanačky nastoupily bez univerzálky Karin Šunderlíkové, která byla připravena jen jako druhé libero. Přesto začaly velice dobře, tříbodovou sérií při servisu Jade Cholet. Vzápětí se však náskok rozplynul a domácí družstvo bleskově srovnalo z 0:3 na 4:4. Výhodu zpět na prostějovskou stranu zanedlouho vrátilo výborné podání Veroniky Trnkové snoubené se dvěma vítěznými bloky (7:7 - 7:11), načež stejný recept platil i pak, kdy míč do hry uváděly Simona Bajusz či znovu Cholet. Kvalitně šlapající vékáčko tak uteklo často chybujícím soupeřkám až na 9:19, tím pádem nebylo v zahajovacím dějství co řešit. Zavřely jej další drtivé bloky i smečovaná esa Pavly Meidlové - 13:25.

Nakolik jsou vysoké dílčí triumfy zrádné, to ukázal hned vstup do druhé části. Předtím dominantní favoritky ho odstartovaly třemi hrubkami a kápéčko šlo premiérově do vedení, jež potom ještě zvýšilo (3:0, 6:2). Výkon Jihomoravanek vzrostl o sto procent, ten hostující naopak podobným způsobem klesl. Čímž náhle panovalo skóre 10:4. Z nejhoršího Matušovovy svěřenkyně vybředly okamžitým snížením na 10:7, o několik minut později pomohlo střídání po nemoci uzdravené Kláry Faltínové. Zaúřadovala na servisu a rychle se podařilo pěti získanými výměnami za sebou manko zlikvidovat (13:8 - 13:13). Další průběh byl dramatický, než Hanačky zabraly defenzivou v poli a zejména zlepšeným útokem. Což rezultovalo v nekompromisní obrat z 18:17 - 20:25.

Šéf Jestřábů Jaroslav Luňák: Změny v kádru nejsou na pořadu dne. Zatím

Úvod třetího dílu trochu ovlivnili sudí, když neviděli zcela evidentní teč na bloku. Královo Pole toho využilo k otočení z 1:2 na 4:2, poté mírnou převahu drželo. Dokonce odskočilo o něco víc (8:5), aby Prostějovanky - zase při nadmíru účinném podání Trnkové - bryskně odpověděly. Faltínová skvěle zakončovala, čímž se přidala k Meidlové i Raquel Löff, a šňůra sedmi bodů v řadě na 8:12 naprosto změnila ráz téhle sady. Rozjetý lídr tabulky se už neohlížel zpět, byť jeden problém v podobě zbytečného zaváhání ještě musel překonat (13:21 - 17:21). Přesto následně zaknihoval přesvědčivou výhru - 17:25 a 0:3.

„Jsem rád za výhru 3:0 a tři získané body, i když jsme několikrát otáčeli nepříznivé skóre. V prvním setu jsme to nebyli úplně my na útoku, ale pomohli si hlavně dobrou obranou. Podařilo se nám pak dobře vystřídat, když do hry přišla Klára Faltínová. K vítězství dopomohla dobrá kolektivní hra celého družstva,“ pochválil své svěřenkyně spokojený prostějovský kouč Michal Matušov.