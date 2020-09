Čtyřiadvacetiletý tenista z Polska v semifinále vyřadil posledního českého účastníka Jiřího Lehečku a také v bitvě o titul porazil místního oblíbence.

Bylo to ovšem zcela po zásluze. Majchrzak ukázal, že nemá slabinu: držel se v dlouhých výměnách, lépe útočil a předvedl i bleskurychlé nohy. Navíc si pomáhal dělovým servisem.

„Byl to těžký zápas proti těžkému soupeři. První set se mi povedl, ale ve druhém už to bylo mnohem náročnější. S Pablem to byla přetahovaná, měl jsem ve své hře drobné výpadky a musel udržet nervy. Jsem šťastný, že jsem udržel výkonnost a nakonec vyhrál i druhý set,“ komentoval Majchrzak v rozhovoru pro Českou televizi.

„Tohle je pro mě velká výhra. Na začátku roku jsem byl zraněný a i kvůli koronaviru jsem dlouho nehrál. Teď získávám zpět sebevědomí a za tohle vítězství jsem moc rád,“ dodal hráč, který se vrátí do elitní stovky světového žebříčku.

Španělský sympaťák bojoval ze všech sil, ale na soupeře, který předváděl světový tenis, v sobotu neměl.

„Moc děkuji organizátorům turnaje v Prostějově. Cítil jsem se tady bezpečně a příjemně, je to skvělý turnaj,“ vysekl Andújar poklonu pořadatelům tradičního tenisového podniku, který má za sebou svoji 27. kapitolu.

MONETA Czech Open, (antuka, dotace 132.280 eur)

Dvouhra - finále:

Majchrzak (6-Pol.) - Andújar (1-Šp.) 6:2, 7:6 (7:5).