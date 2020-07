„Přišla spousta krásných komentářů, že takové zápasy prohrát nemůžu, ale jsem taky jen člověk. Ať si to ti lidi zkusí sami,“ vzkázala čtyřiadvacetiletá fedcupová reprezentantka v rozhovoru pro Deník. Ani drtivá výhra 6:0, 6:1 nad Annou Siskovou k postupu do semifinále stačit nemohla. Největší hvězda prostějovského podniku se loučila po základní skupině.

Jak se vám bude opouštět Prostějov? Byl třetí zápas pocitově lepší, nebo soupeřka nekladla odpor?

Neřekla bych, že jsem se cítila líp. Všechny tři zápasy pro mě byly složité a těžké. Holky hrají dobře, hrají nahoru, nemají co ztratit. Dneska mě soupeřka netrápila, dělala hodně chyb, takže jsem ani nemusela ukázat nadprůměrný výkon.

Jaké to je pro hráčku ze světové šedesátky startovat na turnaji plném mladých soupeřek?

Bylo to moje rozhodnutí, že sem jedu, já jsem chtěla hrát zápasy, já jsem je potřebovala. Že prohraju? Holky holt bojují a chtějí jít nahoru. Takže přišla spousta krásných komentářů, že tady tohle nemůžu, ale jsem taky jen člověk. Ať si to ti lidi zkusí sami…

Překvapilo vás, že prohry s Darjou Vidmanovou a Brendou Fruhvitrovou budou mít tak negativní ohlas? Ostatně, komentovali to většinou lidé, kteří zmiňované soupeřky ani neznají.

Vždycky to tak je. Samozřejmě to hodně zkresluje. Brenda je sice třináctiletá, ale vůbec tak nepůsobí. Má nahráno pomalu stejně jako já. Má nahitováno, hraje pořád. To platí i pro Dashu. Všechny ty holky prostě hrají a chtějí být čím dál lepší. Ani se nechci vymlouvat na to, že jsem nehrála nejlíp, to je vždycky součástí zápasu – někdo hraje líp a někdo hůř. Spíš jsem byla zklamaná ze sebe, že jsem nedokázala předvést to nejlepší. Ale určitě se svět nezboří.

Může vás tohle naopak zocelit, protože jste už zkušená hráčka?

Jak už jsem řekla, já jsem tenhle turnaj hrát chtěla. Možná jsem ani hrát nemusela, protože jsem těch zápasů už nahrála víc, ale rozhodla jsem se, že když je to tady, tak pojedu. Možná když se kouknu zpětně, byla to chyba, ale rozhodně ničeho nelituji. Bylo to tak, jak to bylo. Teď se musím soustředit dopředu.

S Brendou Fruhvirotovu to byla dvousetová prohra. Myslíte, že už by už mohla obstát i na turnajích WTA?

Samozřejmě je mnohem jednodušší, když se tam člověk objeví poprvé, jde nahoru a hraje se mu skvěle. Ale když se holky poznají a vědí, co od hráčky mají čekat, tak je to těžší. Já si myslím, že i Brenda měla těžké zápasy a něco i prohrála, když měla proti sobě stejnou věkovou kategorii. Talent má, ale podle má ještě hodně co před sebou. Doufám, že se jí bude dařit tak, jak se jí daří.

Na Moravia Open jste si zahrála na stejném turnaji i s bratrem Danielem. To se vám často nepoštěstí, že?

To se určitě nepoštěstí, ale tak třeba nějaký ten mix někdy dopadne (usmívá se). Ale bylo to super, je to tady fajn a je škoda, že to takhle blbě dopadlo.

Jaký máte další program? Proč vynecháváte Tipsport Elite Trophy?

Přechod na beton by byla velká zátěž. Takže jsem nechtěla. Mám za sebou velkou porci zápasů, takže si dám volno a pak se uvidí.

Pořád je tahle sezona hodně nejistá? Stále ještě nemáte jisto o svých plánech pro turnaje WTA?

Je to tak. Já sama vůbec nevím. Teď je to puštěné, ale čekám do posledních chvíle, jak to bude. Určitě nejsem rozhodnutá, jestli letím nebo neletím do Ameriky. Uvidíme, jak to bude.