Smutek po pátečním posledním zápase sezony by se dal v Národním sportovním centru stáčet do sudů. Volejbalistky vékáčka podlehly protivnicím z Liberce 2:3, ačkoliv už už směřovaly k parádnímu obratu z 0:2 na sety. Porážkou bylo stvrzena konečná čtvrtá příčka.

Simona Bajusz (první v řadě) | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Čtvrté místo je brambora, medaili nemáme a proto je tahle sezóna neúspěšná. Měly jsme na víc, ale jak už jsem řekla, přišla zranění. I ta nás stála případné lepší umístění,“ říká smutně prostějovská kapitánka Simona Bajusz.

„Myslím, že jsme v druhém zápase začaly hrát pozdě. Jako už mnohokrát v této sezóně jsme do utkání vstoupily špatně, ztratily první set, pak i druhý a najednou prohrávaly 0:2. Což se těžko otáčí. Přesto se nám to skoro povedlo, bohužel v teibreaku od vedení 9:5 jsme udělaly několik hrubých chyb, které nás nakonec stály vítězství," popsala rozhodující události celé sezony.

A jak vlastně cesta od prvního kola až po konečné bramborové umístění vedla? Vékáčko do sezóny, ve které obhajovalo loňské celkové vítězství, vstoupilo velice dobře. Postupem času se však výkony zhoršovaly. Po postupu ve čtvrtfinále to už ale znovu začalo vypadat, že je veškerá forma zpět.

„Bohužel jsme postupně ztrácely zraněné hráčky a ubývaly nám síly, až to vyvrcholilo tím smolně prohraným tiebreakem z vedení 9:5 a 11:8. Proto jsme čtvrté. Je to zklamání,“ lomila rukama.

Velká spousta zraněných se pak následně i propsala až do stavu, kdy Hanačkám, i přes obrovské nasazení celého týmu, jednoduše chyběla nějaká tahounka, jejíž roli zastávala v Králově Poli Simona Nikolova a v Liberci Nikola Kvapilová.

„Loni v létě se na celou sezónu zranila Kája Šunderlíková, potom se k ní přidala Klárka Faltínová a ještě Míša Beránková s Péťou Kožouškovou. Před semifinále navíc nás navíc všechny postihla nepříjemná nemoc, k tomu se přidalo i pár menších zranění a holky se na některých postech dost točily. Tím nechci vůbec říct, že by se neuplatnily či nebojovaly, naopak,“ vysvětlovala.

Jak v semifinále, tak potom i v sérii o bronz se navíc Prostějovanky musely často potýkat se špatnými začátky a pracně pak dotahovat soupeřovo vedení. To jim nakonec vzalo velkou část rozhodujících sil.

„Fakt nevím, čím to bylo. Nejvíce za to mohly naše vlastní chyby, asi se projevovalo i mládí v naší sestavě. Holkám však nemůžeme nic vytýkat, bojovaly na maximum. Ovšem nejtěžší chvíle na hřišti jako tiebreaky jsou hodně o hlavách, tam nervy dost pracují. Nejen u méně zkušených,“ konstatovala Simona Bajusz a na závěr ještě dodala: „Uvidíme, jak všechno bude a jak nám to půjde příští sezónu. Ale samozřejmě budeme chtít útočit na co nejlepší umístění, rvát se o medaili.“