Pardubice vstoupily do utkání lépe a dostaly se do vedení 4:0, následovala ale povedená série Olomoucka, které otočilo na 9:4 a především v obraně několikrát dokázalo zastavit útoky Východočechů. Oba soupeři se pak několikrát vystřídali ve vedení, poslední slovo měl ale domácí kapitán Feštr. Po faulu Švrdlíka měl k dispozici tři trestné hody a protože všechny proměnil, vedli Hanáci 20:18.

Rozdíl mezi soupeři byl minimální až do 15. minuty, ve které na sebe výrazně upozornil pardubický Šafarčík. Sedmi body v řadě zajistil svému týmu vedení 31:24 a domácí se snažili další nápor zastavit oddechovým časem. Pauza zabrala a olomoucký celek se několikrát dostal na rozdíl tří bodů. Nevládl ale koncovku poločasu a po dvaceti minutách prohrával 37:45.

Skóre druhého poločasu sice otevřel trojkou Moten, hosté však přesto působili především v útoku kompaktněji a to se začalo rychle projevovat v průběžném výsledku. Pardubice nenápadně navyšovaly své vedení a ve 29. minutě už vedly 70:50. Do poslední desetiminutovky pak vstupovaly za stavu 73:54.

S vědomím bezpečného náskoku hosté v závěru preferovali hru na dlouhé útoky a nepustili Olomoucko zpět do zápasu. Jejich pivoti se sice dostali do problémů s fauly, to ale jejich vysoké vítězství 84:67 ohrozit nemohlo.

„Od chvíle, kdy nemáme trenéra se pomalu zvedáme, proti Pardubicím jsme podali zatím nejlepší výkon. Zatím nejsme na takové úrovni, abychom takové zápasy zvládali, přesto věříme, že to bude lepší a výsledky přijdou," okomentoval hru i současnou situaci v týmu olomoucký křídelník Filip Halada.

„Chceme řešit problém na rozehrávce, protože Lukáš Feštr nemůže tým táhnout sám. Kluci nic neodflákli, věříme, že se to zlepší. I po příchodu nového trenéra, který přijde příští týden," doplnil ho ještě na závěr Michal Pekárek.

BK Redstone Olomoucko - BK KVIS Pardubice 67:84 (20:18, 17:27, 17:28, 13:11)

Body: Kněževič 15, Halada 14, Feštr 12, Moten 11, Williams 7, Heinzl 6, Klepač 2 - Šafarčík 23, Vyoral 14, Štěrba 12, Švrdlík 11, Čolak 10, Rikič 7, Burda 3, Potoček 2, Svoboda 2. Trojky: 4/17:11:28. Trestné hody: 21/28:11/13. Doskoky: 38:36. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Ulrych. Diváci: 274.