Václavíček patřil k největším postavám historie nejen Zbrojovky, ale i československého fotbalu. A všem bude chybět. „Rostík byl perfektní chlap a budeme na něj pořád vzpomínat. Nemohu proti němu říct vůbec nic. Na každém bych našel nějaké neduhy, na něm ne. Byl naprosto nekonfliktní borec, někdy si mi zdál až moc hodný, ale to bylo jeho plus. Velice dobrý kluk a srdcař,“ sdělil jeho dlouholetý spoluhráč, gólman mistrovské Zbrojovky Josef Hron.

Fero Mikloš přerostl vrakuňského Beckenbauera. Zůstali kamarády

Je velmi nepravděpodobné, že by někdo překonal jeho rekord v počtu zápasů odehraných v nejvyšší soutěži bez přerušení. Na hřišti totiž nechyběl devět a půl sezony, přesně 280 utkání. „Nemarodil, ale ani nikdy nestál za karty, což je neuvěřitelné, když měl v popisu práce bourat. Byl tvrďák, žádná baletka, chodil do všeho. Udělal třeba deset skluzů za poločas, ale všechny balony vzal, měl dlouhé nohy,“ líčil legendární brankář.

Vedle jeho fotbalových kvalit oceňovali spoluhráči i protihráči jeho gentlemanské chování. „Nebyl zákeřný. Šel do všech soubojů natvrdo, ale férově, nechtěl nikoho faulovat. Nikdy jsem neviděl, že by někoho bez balonu kopl. Měl úžasné skluzy, přitom to je hrozně nebezpečný zákrok, když skočíte pod nohy útočníkovi. Až jsem se někdy bál, že si ublíží. Ale dělal je a taky měl velký respekt, trochu se ho možná protihráči i báli,“ vzpomínal na parťáka z obrany Karel Dvořák.

Právě po jeho návratu do Brna z pražské Dukly v roce 1977 vznikla stoperská dvojice, která dovedla Zbrojovku k dosud jedinému titulu v historii. „Rosťa byl velice dobrý parťák, spolehlivý, skromný, ochotný, poctivý v trénincích. Nemohl jsem si ho vynachválit, s lepším spoluhráčem jsem nikdy nehrál,“ hlesl Dvořák.

SOUPEŘI SE JICH BÁLI

Odehráli vedle sebe čtyři sezony, v nichž Zbrojovka patřila mezi československou elitu. A šlapalo jim to náramně. „Rosťa hrál předstopera, já posledního. Všechno přede mnou oběhal, měl úžasný fyzický fond. Co nesebral, zbylo na mě, dobře jsme se doplňovali. Báli se nás i protihráči, když viděli, jak nastupujeme,“ pronesl dvaasedmdesátiletý Dvořák.

Spoluhráčům šel také příkladem v životosprávě a přístupu k tréninku. „Dělal poctivě regeneraci a všechno okolo, proto jsme mu říkali profík. Hru měl založenou na dřině. Když se v letní nebo zimní přípravě běhalo, musel být vždy vepředu, ať mu bylo pětadvacet nebo pětatřicet, nechyběl mezi největšíma hoňákama. Kdyby nebyl vepředu, tak to nepřežil,“ usmál se při vzpomínce Hron.

Není divu, že vzhledem k jeho vůdcovským schopnostem si ho spoluhráči volili za svého kapitána. „Fotbal miloval a dělal pro něj maximum, všechno musel mít odtrénované a v životě jsem od něj neslyšel, aby řekl, že toho má plné zuby a potřebuje trochu volno,“ pravil bývalý brankář. „Taky byl tvrdolín, nikdy si na nic nestěžoval, nesimuloval a nepadal na hřišti, jak dnes někdy vidíme,“ doplnil Dvořák.

Paráda Zbrojovky. Z Olomouce veze po dvaceti letech výhru, znovu zářil Ševčík

Hron z branky řídil brněnskou hru a sledoval, jak před ním vznikla úchvatná stoperská dvojice. „Rosťa přišel do Brna jako záložník, takže viděl fotbal jinak a uměl i rozehrát. Byli vynikající s Pepou Pospíšilem, který už je bohužel taky pryč. Pak přišel Karlík Dvořák a Rosťa na stoperu vyrostl ještě víc, měl největší fazonu. Oba dva byli silní v hlavičkových soubojích. Byla to luxusní stoperská dvojice, jedna z nejlepších v lize,“ vyzdvihl Hron.

Mistrovský tým Zbrojovky Brno z roku 1978 přišel letos už o druhého člena. V únoru zemřel záložník Vítězslav Kotásek, teď navždy odešel kapitán Rostislav Václavíček. Čest jeho památce!

Rostislav Václavíček

Narozen: 7. prosince 1946 v Prostějově

Zemřel: srpen 2022 v Brně

Profese: fotbalový záložník a později obránce

Hráčská kariéra: Sokol Vrahovice, VSŽ Dukla Bratislava, VTJ Dukla Vyškov, TJ Železárny Prostějov, NHKG Ostrava, Zbrojovka Brno, KSC Hasselt (Belgie), FC Heidenreichstein (Rakousko)

Trenérská kariéra: Medlánky, Zeman Brno, Rajhrad, Tuřany, Komín, Moravský Krumlov, Mokrá, Boskovice, Ořechov, Slavkov u Brna

Největší úspěchy: titul mistra Československa se Zbrojovkou 1978, olympijský vítěz 1980, čtvrtfinalista Poháru UEFA 1980, v roce 2009 obdržel Cenu Václava Jíry za zásluhu o rozvoj českého fotbalu

První liga: 289 zápasů/13 gólů (vše v Brně)

Reprezentace: B tým 1/0, olympionici 17/0

Zajímavost: stále drží platný český rekord v počtu zápasů v nejvyšší soutěži odehraných v řadě bez přerušení, bylo jich 280