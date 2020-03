„Zdraví hráčů, trenérů, rozhodčích, funkcionářů a dalších osob ve volejbalové komunitě je naší společnou prioritou,“ uvedl v tiskové zprávě Marek Pakosta, předseda svazu.

Nebudou tak vyhlášeni mistři, o umístění rozhoduje pořadí v tabulce. VK Prostějov tak sezonu UNIQA extraligy skončil na čtvrté příčce.

Svazové rozhodnutí se dle vedení klubu dalo očekávat.

„Měli jsme zasedání Asociace volejbalových klubů, kde jsme toto doporučovali. Šance, že se bude hrát brzy, byla malá a tím to bylo jasné,“ prohlásil sportovní ředitel prostějovského klubu Miroslav Čada.

Prostějovský tým trénoval do druhé poloviny minulého týdne v naději, že by play-off mohlo odstartovat alespoň za zavřenými dveřmi. „Jakmile ale přišla ta razantní opatření, tak jsme přerušili trénink. Ani jsme nebyli vpuštěni do haly a neřešili jsme to, brali jsme to jako stav, který musíme respektovat,“ konstatoval Čada.

„Hráčkám jsem oznámil, že sezona končí. Jakmile se situace zlepší, tak budou hráčky, které v Prostějově mají smlouvy na další sezonu, trénovat. Ty hráčky, kterým skončila smlouva, mají trénink dobrovolný,“ prozradil Čada.

Jak brzký konec ovlivní příští sezonu, zatím sportovní manažer nechce odhadovat. „To se ukáže, protože my nevíme, jak tato situace bude dlouho trvat,“ uzavřel Miroslav Čada.