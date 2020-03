Letos tomu kvůli koronavirové pandemii a přerušení sezony bude jinak, organizátoři přesto věří, že se turnaj uskuteční v pozdějším termínu.

„Uděláme maximum pro to, abychom ve chvíli, kdy se znovu začne hrát, o turnaj nepřišli a budeme se snažit ho zorganizovat,“ prohlásila ředitelka MONETA Czech Open Petra Černošková.

Tenisová sezona je přerušena zatím do 7. června. V tomhle termínu se měl tradičně konat i prostějovský challenger. Budete usilovat o přidělení pozdějšího termínu?

Šance na pozdější termín je. My už jsme to samozřejmě komunikovali již dříve. Prvotní návrh byl přerušit sezonu do 23. dubna. Já už jsem v té době napsala mail na ATP, že i když to nebude v našem termínu, tak jsme určitě připraveni turnaj uspořádat. Chceme tradici udržet a chceme nabídnout jakýkoliv jiný možný termín tak, abychom turnaj mohli uspořádat. Protože na rozdíl od pražského turnaje WTA, kde všechno v areálu stavíme, tak prostějovský areál je naprosto připraven a v momentě, kdy se začne hrát, tak my jsme další týden schopni turnaj uspořádat.

Prostějovský challenger se tradičně konal druhý týden grandslamového French Open, které bylo přeloženo na přelom září i října. Může to hrát roli?

I kdyby ATP chtělo držet náš turnaj ve druhém týdnu Roland Garros, tak my jsme ochotni i tady do toho termínu jít a dodržet to tak, jak to bude ATP vyhovovat. Nicméně je to těžká situace pro všechny a zatím je předčasné cokoliv předjímat. Určitě náš zájem ale je o to, turnaj uspořádat a tak jsme to ATP dali na vědomí.

Máte díky tomu větší šanci na přidělení nového termínu oproti jiným challengerům?

Určitě ano. Jednak v náš prospěch hraje připravený areál, ale i tradice, že turnaj děláme hrozně dlouho a vždycky jsme měli velice příznivé hodnocení za organizaci. Takže si myslím, že i tohle by nám mohlo být nápomocno.

Jaká je naděje na uspořádání další tradiční a prestižní prostějovské akce – Mistrovství světa družstev chlapců a dívek do 14 let?

U mistrovství světa je to trošku zapeklitější. Samozřejmě je to až v srpnu, ale státy na různých kontinentech hrají různé kvalifikace, aby se na mistrovství kvalifikovaly. Ty jsou teď samozřejmě pozastaveny. Ale například kvalifikace v Evropě končí až v červenci, takže i tady pořád šance je. ITF teď řeší přesuny Davis Cupu a Fed Cupu, uvidíme, jak se to vyvrbí. Nicméně my jsme připraveni uspořádat cokoliv, protože areál je připravený a my jsme velmi flexibilní tým, takže to dokážeme zvládnout velice rychle. Děláme to spoustu let. Mistrovství světa dvaadvacetkrát v podstatě ve stejném složení našeho týmu, takže pro nás není problém uspořádat akci velice rychle, protože velmi přesně víme, co máme dělat.

Jak náročná je pro tenisty aktuální přestávka, která zatím nemá přesně stanovený konec?

Pro každého sportovce, ne jenom pro tenisty, je to hrozná situace. Já chápu, že sport je teď věcí zbytnou, ale k životu ho potřebujeme a spousta profesionálních sportovců se tím živí, takže přišli o svá zaměstnání a jsou na tom úplně stejně jako lidi, kteří chodí do fabriky. Nemají příjem, jsou zvyklí se starat o svoje třeba už rodiny a vydělávat si sportem na živobytí, což teď se jim nevede. Navíc je to jiné, než když je sportovec zraněný. V takovém případě ví, jaká dlouhá doba rekonvalescence to asi bude. I když si myslím, že my v České republice na tom jsme velice dobře, tak některé jiné státy na tom tak dobře nejsou. Tenisté musejí cestovat po světě a ani vlastně neví, na jakou část sezony se mají připravovat – kdy se začne a jestli se něco odehraje na antuce, jestli se bude hrát na betonu…

Karanténa navíc komplikuje trénink.

Je to pro sportovce velice těžká situace. Není to, jak když jdete do fabriky, zapnete linku po dvou měsících a začnete tam, kde jste skončil. U sportovce to tak nefunguje. Nemůžete ležet dva měsíce zavřený v karanténě a pak skočit na hřiště nebo na kurt a podávat fantastické výkony. Tělo se bude bouřit, budou se trhat svaly, budou zranění. Takže pro sportovce to musí být psychicky i existenčně velice krizová situace.

A pro všechny úplně nová.

Ano, je to věc úplně nová, nikdy jsme se s tím nesetkali. V podstatě nevíme, ani jestli ta opatření jsou úplně ta účinná a správná. Navíc je mezi námi spousta lidí, kteří opatření nedodržují a tím to všechno komplikují. Ta doba se bude neustále prodlužovat, dokud lidé opravdu nebudou zavření doma a nebudou respektovat zkušenosti z Číny a Hongkongu, kde se to takhle podařilo vymýtit. Tím se to bude dál prodlužovat a bude to jak pro naši ekonomiku, kvalitu života a hlavně pro ten sport horší a horší.

Jak se světový tenisový kolotoč zastavil

Na začátku března všechny šokovala zpráva o tom, že byl zrušen prestižní turnaj mužů a žen v Indian Wells. Další události pak ovšem nabraly rychlý spád.

O pár dnů později bylo odloženo dubnové finále Fed Cupu v Budapešti a vedení ATP i WTA vyhlásilo turnajovou šestitýdenní pauzu.

Před týdnem organizátoři turnaje J&T Banka Prague Open definitivě potvrdili, že turnaj kategorie WTA v termínu od 25. dubna na pražské Spartě neproběhne a pro letošek se ruší.

Profesionální sezona byla následně přerušena ZATÍM do 7. června. Organizátoři French Open reagovali přesunutím antukového grandslamu na termín 20. září, tedy až po US Open.

Prostějovský challenger MONETA Czech Open se měl konat první červnový týden a nyní čeká na možnost získání nového termínu.