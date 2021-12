Jiří, berete Tenisovou extraligu jako závěr letošní sezony, nebo jako přípravu a začátek té nové?

Je to začátek té nové. Po Davis Cupu jsme zhodnotili sezonu a snažili se nastavit taktiku a turnajový plán na další rok. Je super zahrát si takhle zápasy v rámci přípravy. Budeme se snažit vyhrát.

Na úvod jste si poradil poměrem 7:6 a 7:5 se Slovákem Kovalíkem. Jak utkání hodnotíte?

Vždycky je to takové těžší, když po delší době hrajete ostrý zápas. V prvním setu jsme se oba se soupeřem hledali. Ve druhém už to mělo lepší úroveň. Ke konci už jsem cítil, že se do toho pomalu dostávám. Byly tam záblesky, kdy jsem hrál všechno tak, jak mám.

Našel jste vůbec v nabitém programu nějaký čas na odpočinek?

Byl jsem asi 36 týdnů pryč na turnajích a jiných tenisových akcích. Ta pauza nebyla po náročné sezoně moc dlouhá. Asi týden jsem si dal oddych a už se zase připravujeme na novou sezonu. Je to dané i tím, že Davis Cup končil letos pozdě a už 27. prosince odlétáme do Austrálie. Musíme se na to připravit.

Závěr roku ale byl pro vás plná pozitiv, je to tak?

Konec sezony byl super. Poslední dvě akce se nám povedly. Byl jsem ve finále v Pau, byl to dobrý turnaj, dobrých 60 bodů do žebříčku. Potom Davis Cup, kde jsme byli kousek v obou utkáních set od postupu. Škoda, ale beru to velice pozitivně.

Co vám daviscupová zkušenost dala?

Je to akce, na kterou se všichni těší, jedna z priorit sezony. Bohužel se v Innsbrucku hrálo bez diváků. Myslím, že nám to proti zkušenějším hráčům pomohlo. Atmosféra by si určitě zasloužila být lepší, s diváky. Už se těším na další utkání.

A co říkáte na nový formát Davis Cupu, kdy se o vítězi rozhoduje na jednom místě?

Mně osobně se to moc nelíbí. Zápasy o salátovou mísu by se prostě měly hrát na domácí, nebo venkovní půdě. Já jsem na Davis Cupu a těchto zápasech vyrůstal, líbilo se mi to takhle.

Jaké jsou vaše cíle pro Australian Open a pro celou nadcházející sezonu?

V prvé řadě se co nejlépe připravit. Určitě je cílem kvalifikovat se do hlavní soutěže. Chtěl bych se v příštím roce dostat do první stovky, to je žebříčkový cíl. Herně potřebuji zapracovat ještě na všem. Myslím, že hru na to, abych se do stovky dostal a udržel se tam, určitě mám. Ale konzistentnost mi ještě trošku chybí.

Budete střídat kvalifikace turnajů ATP s challengery?

Přesně tak. Turnajový plán se musí udělat velice poctivě. Jsem v pozici, kdy bych se mohl dostávat na kvalifikace ATP turnajů, ale přeci jen to se nejde upnout jen na ně. Challengery tam ještě musí být, musíme je tam namixovat. Uvidíme, jak to dopadne.