Původně měl Kouřil jiné představy a přestup do Opavy dopředu naplánovaný neměl.

„Doufal jsem, že si play-off zahraji s Olomouckem, ale sezona nám nepřála a nedopadlo to,“ popisoval Radovan Kouřil.

A tak odstartoval hon na oporu Olomoucka. Zájemců se přihlásilo více.

„Když už nebyla šance dostat se do předkola, začaly mi chodit nabídky. Pro mě byla Opava jasnou volbou a neváhal jsem ani chvilku,“ prozradil Kouřil, který si jména dalších nápadníků nechal pro sebe.

Právě v opavském klubu působil už před dvěma lety.

„Když jsem přijel na první trénink, tak jsem si připadal, že všechno znám. V Opavě se prakticky nic nezměnilo. Kluci jsou stejní, systémy téměř taky, takže jsem do toho zapadl hned z fleku. Ani zápisné jsem platit nemusel, protože jsem tady už hrával,“ pokračoval.

„Celkově jsem věděl, co po mně bude trenér Czudek chtít a jaká bude má role v týmu. Většina signálů zůstala stejná, jen jich je pár navíc,“ dodal pro klubový web Opavy.

V dresu Slezanů si v závěru nadstavbové skupiny A1 připsal už čtyři zápasy a pomohl týmu k druhému místu, ze kterého bude společně se spoluhráči útočit na co nejvyšší příčky ve vyřazovacích bojích. „Druhá příčka je důležitá a v aktuálním složení budeme mít velkou sílu. Máme na medaili,“ věří Kouřil.

A jak to s ním bude v další sezoně, to je prozatím nejisté. „Mám opravdu hodně nabídek a uvidíme, jak tahle sezona dopadne. Je to otevřené,“ zakončil ze svého pohledu Kouřil.

Zájem o jeho služby má stále i Olomoucko. „Probíhala jednání a umožnili jsme mu, aby sezonu dohrál v Opavě. U nás mu končí smlouva, ale jsme domluveni, že až se vrátí a dokončí výpomoc Opavě, tak spolu budeme jednat o možnosti působení v Olomoucku na další ročník,“ řekl k tématu sportovní manažer Olomoucka Michal Pekárek.