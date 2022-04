"Tehdy mě oslovil můj syn Michal, jestli bych mu nedělal spolujezdce a já souhlasil," ohlíží se Ivan Horák, který závodí od roku 1987.

"Letos to bude pětatřicet let, kdy jsem jel svůj první závod Rallye Vamberk se Škodou 120 LS a dojel ve třídě desátý," dodává Ivan s tím, že jako jezdec naposledy startoval v roce 1997, od té doby naviguje.

Syn navázal na svého otce.

"Závodil můj otec a já s ním trávil čas na závodech. Jezdil jsem s ním i při projíždění tratí před závodem. V roce 2005 jsem objevil inzerát na áčkového Favorita, bez přemýšlení jsem ho koupil a investoval do něj skoro veškeré své peníze," říká Michal Horák a dodává: "Závodění je pro mě velký adrenalin. Nejdůležitější je důvěra mezi řidičem, navigátorem a autem, se kterým závodí."

Velká zodpovědnost zkušeného barda nesvazuje.

"Po pravdě je to pro mě trochu svazující, protože přeci jen jedeme na hranicích svých i auta a stát se může cokoliv. Důvěra v autě je velmi důležitá a bez ní by to nešlo," komentuje otec Ivan a doplňuje, že by nesedl do auta s kýmkoliv a sdílení posádky se svým synem tak jen získává na přidané hodnotě.

Na zteč vyráží se čtyřkolkou Fabií R5.

"Fabia má poháněná všechny čtyři kola a má tři sta koní. Se čtyřkolkou jsem již jel v roce 2020, ale tato sezóna byla zkrácená a dost omezená kvůli covidu," vysvětluje Michal, který si je vědom přestupu mezi elitu.

"Vždy se snažím zajet co nejlépe, ale vstupujeme do nejvyšší ligy. Tady se jede na maximum a je zde mnoho pilotů, kteří mají o

hodně více zkušeností a mají najeto mnoho ostrých km. Budu se snažit závod od závodu zlepšovat a uvidíme kam až se posuneme," uvádí řidič.

Nový tým věří v úspěch. Výše zmíněný závodní speciál se v minulých dnech převlékl do barev týmu Futures Contproduct a je připraven na test a posléze na první rally-sprintový závod v Podkopné Lhotě.

"Jsme moc rádi, že můžeme být součástí této skvělé motoristické komunity. Je důležité vykročit do nové sezóny pravou nohou a ukázat, že nejhorší časy pandemie jsou za námi a svět sportovní i každodenní je připraven vrátit se do normálu," říká manažer Futures Contproduct rally a současně jednatel stejnojmenné společnosti z Vranovic-Kelčic Milan Korčák.