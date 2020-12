Odchod reprezentanta a velké opory byl zapříčiněn těžkou ekonomickou situací týmu z Hané a rovněž zájmem mistrovského klubu o doplnění kádru.

„Doba je teď taková a za normálních okolností by se tyhle kroky asi neděly. Situace s covidem zasáhla hodně klubů a vidíme to i v jiných sportech,“ upozornil sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Po odchodu Slovince Leona Šantelje přišla ještě tvrdší rána. Jak se teď mění ambice klubu?

„Půjdeme cestou mládí. Kolem budou zkušení hráči, od kterých se budou moct mladí basketbalisté učit. Taková teď bude cesta klubu,“ prohlásil Pekárek. „Družstvo má pořád sílu a může hrát dobrý basket. Musíme se s tím porvat a posunout se v tabulce výš.“

V konkurenci nejvyšší české soutěže však Hanáky nečeká nic snadného. „Teď budeme hrát o každé vítězství. S perspektivou na další sezonu chceme obehrávat mladší hráče, aby získávali zkušenosti. Neznamená to, že sezonu vypouštíme, to v žádném případě. V téhle pauze se trénovalo hodně tvrdě,“ prohlásil Pekárek.

Pád na dno? Příčina je zřejmá

Basketbalisté Olomoucka nezachytili vstup do obnovené soutěže. Po restartu prohráli všechna tři utkání a klesli na dno tabulky.

„Během přestávky jsme prodělali nemoc jako prakticky celé družstvo. Do zápasů před repre pauzou jsme šli po zhruba týdenním tréninku. Kdo tu nemoc prodělal, tak ví, co s člověkem udělá. Na kluky jsme se vůbec nemohli zlobit, šli nadoraz a střídalo se po třech minutách, protože to jinak nešlo. Poslední hráč nám přišel tři dny před zápasem, jelikož mu teprve končila karanténa,“ upozornil Pekárek na zdravotní komplikace, které ovlivnily fyzickou kondici hráčů po restartu ligy.

„To načasování pro nás bylo bohužel špatné. Nás to postihlo de facto nejvíc, protože jsme měli nemocných osm devět lidí a bylo to právě ke konci soutěžní pauzy. Kluci měli týden, aby si sáhli na balon a šli hrát. Bez kondice, bez jakékoliv přípravy a to bylo vidět i v zápasech,“ vzpomínal Pekárek na těsné prohry.

„Vždy jsme se drželi. V Brně byla plichta tři minuty před koncem, doma se Svitavami rovněž. Pak už ale nemáte tu sílu, abyste to překlopil na svoji stranu a závěr zvládl. To samé přišlo v Kolíně, kdy jsme se ve druhé půli dostali přes soupeře, tahalo se to a nakonec jsme prohráli poslední minuty o deset bodů. Byl to úplně stejný scénář. Nemoc se na nás projevila,“ rekapituloval Pekárek.

S Hradcem bez posil

Prostějovský klub do domácího utkání s hradeckými Sokoly (čtvrtek, 18.00) s posílením nepočítá. „Změny v kádru budeme dělat, ale spíš už na posílení družstva, na tom pracujeme,“ ubezpečil Pekárek. Vše ale prý potřebuje více času.

Kouč Predrag Benáček věří, že je tým lépe připraven než před třemi týdny. „V reprezentační pauze jsme se snažili dohnat tréninkové manko, pracovali jsme na herních kombinacích a pokusili se vylepšit formu týmu. Doufám, že se nám to podařilo. Na druhou stranu jsme přišli o největší oporu. Musíme se s tím poprat,“ prohlásil trenér na klubovém webu.