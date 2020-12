TK Agrofert se musel obejít bez Jiřího Veselého ve dvouhře, českou mužskou jedničku totiž trápily bolesti ruky. Spartě zase chyběla Petra Kvitová.

„Na tréninku jsem si něco udělala se stehnem, to mě nepustilo na kurt. Je to preventivní, aby se to nezhoršilo,“ vysvětlila Kvitová, která byla přítomna po celou dobu alespoň v rámci morální podpory spoluhráčů.

Na konci dlouhého dne se týmem mohla radovat.

Za mladý prostějovský tým sice bodovali Jiří Lehečka, David Poljak, Ukrajinec Sačko i deblová dvojice Lehečka – Zelenay, rozhodující bod ale putoval na konto Sparty.

„Je jedno, kdo udělal ten poslední bod, ale hráli jsme jako jeden tým, jako pravá Sparta,“ řekl spokojený Rosol, který triumfoval po boku Macháče. Prostějovská dvojice Poljak s Veselým, který šel do zápasu čtyřhry i přes bolest, byla po porážce hodně zklamaná. Přesto může kapitán Jaroslav Navrátil letošní ročník hodnotit pozitivně, omlazený TK Agrofert se do finále totiž dostal po loňské pauze.

Finále tenisové extraligy smíšených družstev v Říčanech:

TK Sparta Praha – TK Agrofert Prostějov 5:4

Siniaková - Bejlek 6:2, 6:0, Rosol - Sačko (Ukr.) 4:6, 6:3, 3:6, Vrbenský - Poljak 3:6, 1:6, Strýcová - Klimovičová 6:4, 6:3, Rikl - Svrčina 7:6 (8:6), 4:6, 6:4, Macháč - Lehečka 5:7, 1:6, Siniaková, Kužmová (SR) - Bejlek, Klimovičová 6:2, 6:3, Vrbenský, Rikl - Lehečka, Zelenay (SR) 4:6, 1:6, Rosol, Macháč - Veselý, Poljak 7:6 (7:5), 6:3.