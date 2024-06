Prostějovští trenéři z judo klubu Sokol I Prostějov Zdeněk Gottwald a Jan Brtník vezou z mistrovství Evropy Veteránů v Sarajevu bronzové medaile za soutěž smíšených družstev, která se koná vždy na závěr. V prvním kole porazili reprezentanty Německa a v zápase o finále nestačili na Gruzii. V zápase o třetí místo již ale nedali šanci Italům a s krásným pocitem odváží pro českou republiku bronzové medaile.

Zdeněk Gottwald a Jan Brtník s bronzem ze Sarajeva | Foto: judo Sokol I Prostějov

Kromě soutěže družstev však oba svůj klub reprezentovali i v soutěži jednotlivců. Jan Brtník v kategorii M3 do 81 kg, Zdeněk Gottwald v kategorii M3 v nejvyšší váze nad 100 kg. Brtník hned v úvodu narazil na reprezentanta z Německa, přes kterého však do další fáze turnaje neprošel. Zdeněk Gottwald se po prohře s maďarským závodníkem dostal zpět do hry po výhře ve finále oprav, kde zdolal soupeře z Francie. Tím se probojoval až do finálového bloku, kde v zápase o bronz vyzval gruzínského závodníka, na kterého již bohužel nestačil a domů tak veze slušné páté místo.

Další trenér Aleš Tulach musel ze zdravotních důvodů těsně před odjezdem léčit vysoké horečky, a tak si nakonec jen doma zabojoval se zdravím. Dalšího čtvrtého trenéra Petra Sedláčka pak do hlavního města Bosny a Hercegoviny nepustil zaměstnavatel.

„I tak si ale myslím, že jsme díky výsledkům v Sarajevu, zanechali nesmazatelnou stopu pro Českou republiku a prostějovské judo zvlášť. Ještě bych chtěl poděkovat našim rodinám za podporu. Bez jejich pochopení a podpory by to nešlo. Děkuji našim zaměstnavatelům, Městské policii Prostějov a AČR, že nás uvolnila v rámci dovolené v tak složité době. Děkuji také Českému svazu juda, který nás na soutěž přihlásil. Děkuji všem," řekl k celé akci Zdeněk Gottwald.