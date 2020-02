Z mládežnických kategorií se představili kadeti, konkrétně v házené bodovačce a madisonu startovaly dvojice ve složení Matyáš Koblížek s Radovanem Štecem a Vojtěch Koblížek s Pavlem Novákem, kadetka Patricie Müllerová se postavila na start omnia.

„V kadetském pelotonu se na start postavilo šestnáct dvojic. Díky kvalitě závodníků samotné závody probíhaly ve skupině stejně jako je tomu na velkých akcích typu mistrovství Evropy a světa ve starších kategoriích, což bohužel v českých podmínkách natrénovat nejde. Naši závodníci se ale nezalekli a předvedli opravdu skvělé výkony, když dokázali uspět například v házené bodovačce, kde obsadili druhé místo!

Do poslední chvíle bojovala dvojice Koblížek, Štec o pódium v celkovém hodnocení, bohužel ale kvůli jedné chybě v posledním závodě se propadli na celkové sedmé místo. Druhá dvojice předvedla taky skvělý výkon, když v konečném hodnocení byli osmí, což bylo milým překvapením,“ hodnotil výkony svěřenců trenér Martin Cetkovský a pokračoval: „Patricie Müllerová skončila celkově na senzačním čtvrtém místě a není zde co vytknout, navíc je v kategorii prvním rokem. Na závody jsme se nijak speciálně nepřipravovali, závodníci jsou aktuálně v přípravném období, potvrdili ale, že si drží velice vysoký výkonnostní standard.“

Nad očekávání se dařilo také elitní dvojici, které se podařilo hned první den vybojovat čtvrté místo v madisonu a po prvním dni figurovali na pátém místě ve společnosti nejlepších dráhařů z celého světa. Dařilo se i nadále, nejvýraznější úspěch ale přišel čtvrtý den, kdy se podařilo vyhrát jeden ze závodů dvojic.

„Byl to úžasný pocit, ukázat se před plnou halou na vyhlášení vítězů. Náš cíl byl pak jasný, neztratit kolo na ostatní týmy, které nám byly blízko v pořadí,“ sděluje své dojmy Luděk Lichnovský, který se tak na několik chvil stal hlavní hvězdou Eurosportu, který na svém druhém kanálu nabízel přímý přenos závodů.

České duo ale v závěrečné dny zdolaly ještě dvě britské dvojice a v poslední disciplíně nakonec i Němci, což nakonec v celkovém hodnocení znamenalo odsun na osmé místo. „Osmé místo hodnotím jako velmi dobré, je to doposud můj nejlepší výsledek v rámci Six Day. Nyní se připravuji na další díl série, který se pojede v Kodani, kde chceme s Denisem útočit na co nejlepší umístění,“ dodává prostějovský závodník.