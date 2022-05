V polském kraji Mazowsze se konaly dva závody kategorie 1.2 UCI a dospělému týmu se v obou dařilo velmi dobře. První závod se jel již v pátek a do hlavního úniku se zapojil Richard Holec.

I když byla uniknuvší skupina přibližně tři kilometry před cílem dostižena, dokázal Holec vybojovat jedenácté místo. Slušně si vedl i mladíček Marek Jelínek na 26. místě.

V závěrečných kilometrech došlu k hromadnému pádu, kterým byli postiženi i tři Prostějováci. Ondřej Petr bohužel utrpěl i lehčí zranění hlavy.

V sobotním GP Wyszków byly modrožluté barvy opět vidět v úniku dne. Ve čtyřčlenné skupině, která strávila většinu závodu před pelotonem a vypracovala si až sedmiminutový náskok, šlapal Wojciech Pszczolarski. Také tato skupina byla dostižena až těsně před cílem.

Ve spurtu celého pelotonu si dobře počínal Richard Holec, který obsadil deváté místo a připsal tak sobě i týmu první letošní body do žebříčku UCI. Spurt zvládl výborně i Marek Jelínek a obsadil dvanácté místo. Mezi jezdci do 23 let mu navíc patřilo místo druhé.

„Závody v Mazowsku mám rád a dá se říci, že nám svým charakterem i vyhovují. Richard Holec ukazuje, že jeho kondice má vzestupnou trajektorii a věřím, že letos ještě dobré výsledky udělá. Mám radost také z výkonů mladého Marka Jelínka. Celý tým však pracoval velmi dobře a ukázal velmi solidní výkonnost. Do Mazowska se letos ještě vrátíme a věřím, že se nám podaří další dobré výsledky,“ řekl jeden z trenérů prostějovského týmu Michal Mráček.

Vybraná skupina juniorů a kadetů odcestovala do Plzně, kde se konaly mezinárodní závody GP West Bohemia. V sobotu se jelo kritérium na legendární plzeňské Lopatárně. V juniorech si pro solidní osmé místo dojel Matyáš Koblížek. Mezi kadety byl pak třináctý Filip Novák.

Plzeňský závodní víkend vrcholil v neděli silničním závodem, který byl součástí kalendáře UCI a přilákal tak silnou mezinárodní konkurenci.

Zde se však prostějovským na čelní příčky prosadit nepodařilo. V kadetech Filip Novák skončil 22., mezi juniory byl ve výsledkové listině z prostějovských cyklistů nejvýše Matyáš Koblížek na 36. místě.

Druhá skupina mládeže se představila při Slovenském poháru, který měl na programu v sobotu kritérium v Dudincích a v neděli silniční závod v Krupině.

Skvěle si tam vedly zejména juniorky, kterým sice v sobotu pódium těsně uniklo, avšak v neděli si Eliška Grulichová připsala vítězství a Patricie Müllerová získala bronz. V juniorech ještě obsadil deváté místo Ondřej Mazel a mezi muži uzavíral top ten Marek Dolníček.

„Eliška Grulichová si svým výkonem na Slovensku řekla o zařazení do národního týmu pro závod Nations Cupu ve Francii. Jsem rád, že je po hrozivém pádu na jarním soustředění opět ve formě. Musím pochválit taky Patricii Müllerovou. Její výkonnost na silnici je taky výborná. Kluci se ještě trochu hledají, ale třeba forma Matyáše Koblížka nabrala po zdravotních peripetiích s kolenem taky správný směr,“ okomentoval počínání svých svěřenců Martin Cetkovský.