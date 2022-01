Po zaslouženém svátečním odpočinku, se příprava na novou sezónu opět rozběhla v plných obrátkách. Počasí je sice lednově chladné, proto se do tréninku zapojují ergometry, válce a také posilovna, kterou se na velodromu podařilo v základu vybavit. "Příprava v chladném počasí naší zeměpisné polohy přípravě opravdu moc nepřeje. Proto už 22. ledna odjíždíme na dva týdny do Toskánska a na stejné místo odcestujeme na další dva týdny na přelomu února a března. V minulém roce jsme si nasadili laťku hodně vysoko a pro obhajobu chceme udělat maximum," říká Martin Cetkovský, šéftrenér prostějovské mládeže.

Prostějovští budou disponovat silným týmem juniorů a cílem pro letošní sezónu jsou nejen domácí šampionáty, ale především prosazení se do národního týmu a bojovat o co nejlepší umístění na mistrovství světa a Evropy. Závodní sezóna mládežnickým kategoriím začíná poslední březnový víkend. Zahájena bude dvojzávodem Českého poháru na silnici v Pardubicích. Následně čeká mladé cyklisty nabitý program až do září.

Také složení týmu mužů je již kompletní a závodníci se zodpovědně připravují na další sezónu se statusem UCI Continental Team. První společné soustředění je plánováno v únoru do Španělska, kde budou všichni závodníci finalizovat svoji formu před prvními závody z kalendáře UCI. První starty obstarají jako již tradičně závody na řeckém ostrově Rodos. Sportovní ředitel týmu Michal Mráček k tomu dodává: "V příští sezóně bude náš program zaměřen jak na silnici, tak dráhu. Myslím si, že sportovní kalendář je dostatečně kvalitní a pestrý, což dává možnost každému ze závodníků našeho týmu vyniknout."

V současné době tým řeší také složitou situaci při zajišťováním cyklomateriálu. Tento segment prochází celosvětovým nedostatkem, doprovázený prudce stoupajícími cenami, to vše pochopitelně dopadá i prostějovské cyklisty. Právě zajištění všeho podstatného materiálu pro samotnou cyklistiku nyní zaměstnává manažery klubu ve velkém objemu.

"Minulý rok byl nepochybně nejúspěšnějším v historii klubu a to je taky velký závazek. Všem spolupracovníkům a partnerům klubu děkuji za odvedenou práci a podporu. Nyní nás ovšem čekají nové výzvy. Veškeré ceny a náklady stoupají, k tomu komplikace s koronavirem. Věřím však v tým lidí, který pro klub pracuje. Vím, že všichni udělají maximum, abychom v letošní sezóně byli stejně úspěšní jako v té uplynulé," uzavírá předseda klubu Petr Šrámek.