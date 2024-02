Muži z klubu TUFO PARDUS Prostějov se připravoval v italském Toskánsku. Scházel zde pouze Jan Voneš, který si po NC v Adelaide prodloužil pobyt v Austrálii, kde se připravuje na následující závod NC Hong Kongu, který je předposledním dílem olympijské kvalifikace do Paříže. Tým naopak doplnili dva junioři našeho SCM, závodící za italský klub Ciclistica Trevigliese Filip Novák a Matyáš Korbel.

Regenerační den | Foto: TUFO PARDUS Prostějov

Celý pobyt proběhl podle plánu a podařilo se naplnit všechny plánované tréninky a většina závodníků si vlastní iniciativou tréninkový plán ještě nadstavili. Do týmu se také skvěle etablovaly nové posily pro letošní sezónu Franciszek Kocur, Martin Chren, Vojtěch Soukup a Martin Rafaj.

„Z týmu jsem měl opravdu skvělý pocit, a to nejen po stránce spolupráce, ale také předvedené výkonnosti. Za těch osm let, co lokality u Grosseta jezdíme, máme několik měřených testovacích úseků a máme tedy s čím srovnávat. Musím říct, že v letošních testech jsme zaznamenali velmi dobré výkony. Nicméně, ve sportu je nejdůležitější přetavit dobré parametry z tréninku do výsledků v závodech. A to bych si moc přál,“ říkal spokojený sportovní ředitel Michal Mráček.

Tým mužů se po týdenním pobytu doma do Toskánska 2. března vrací a soustředění uzavře 17. března prvním silničním stratem ve slovinské Izole při GP Slovenian Istra, závodem zařazeným do kalendáře UCI. Do závěrečné přípravy se však v Toskánsku zapojí i prostějovští mládežníci, kterým se první silniční závody také kvapem přibližují. Prvním závodem mládežnické silniční sezóny bude v Hlohovci na Trofeo Cinelli – Synett.

„Během zimního období jsme, myslím si, naplno využili přeci jen mírnější zimy a zázemí klubu pro pestrou přípravu. První jarní starty jsou již za nedlouho, a proto se v Itálii již z velké části zaměříme na speciální, intenzivní trénink na kole,“ vyjádřil se i hlavní trenér Martin Cetkovský.