„Jedná se o napodobeninu pánského Laver Cupu, což je výborný formát. Proti sobě nastoupí týmy kapitánek Petry Kvitové a Karolíny Plíškové. Hrají naše nejlepší děvčata, top špička nejen u nás, ale i podle světového žebříčku. Je to jedinečná možnost vidět všechny holky na vlastní oči,“ zve fanoušky na tribuny šéfka tenisových projektů v Prostějově Petra Černošková.

Svůj velký prostějovský návrat chystá dvojnásobná wimbledonská šampionka.

„Na druhý díl Tipsport Elite Trophy se těším, protože stav mé ruky se lepší, a tak předpokládám, že se jako kapitánka růžového týmu zapojím do hry o body. Když půjde vše podle předpokladů, mohlo by to být dokonce ve dvouhře,“ uvedla Petra Kvitová, kapitánka růžového týmu.

Bývalá světová dvojka se představí na prostějovské antuce vlastně poprvé od osudné události a přepadení, po kterém musela podstoupit náročnou operaci levé ruky.

„Jsem moc ráda, že budeme moci na dvorcích v Prostějově znovu přivítat Petru Kvitovou, ale stejně tak i ostatní holky. Petra tady dlouho nebyla a kromě té nešťastné události tady strávila své mládí a spoustu hodin v areálu. Určitě udělá všechno pro to, aby se představila i na dvorci,“ dodala Černošková.

Zábavný formát

Turnaj odstartuje v pondělí v pravé poledne, kdy proti sobě ve dvouhře nastoupí hráčka z černého týmu a hráčka z růžového týmu. Poté následují další dvě dvouhry a závěrečná čtyřhra. Za vítězný zápas obdrží tým jeden bod. Body se budou následně sčítat a na konci třídenní akce zvítězí tým s vyšším počtem bodů.

Každé družstvo bude mít k dispozici šest hráček, z kterých bude na každý turnaj nominována čtveřice a jedna náhradnice.

„Tento formát nás velmi baví. Užíváme si s holkami spoustu legrace. Těšíme se na pokračování v Prostějově a doufám, že budeme pokračovat i v dobrých výkonech. Myslím, že se diváci mají na co těšit,“ uvedla kapitánka Karolína Plíšková.

Všechny zápasy bude vysílat O2 TV Sport a O2 TV Tenis. Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal v kategoriích za 100 a 200 korun.

Každý odehraný míč ve všech utkáních bude oceněn 50 korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace Tipsport.

Po první sérii je na kontě charity 128 300 korun. Vítězný tým obdrží po celé sérii šek s konečnou částkou, jejž pak věnuje nadaci dle vlastního uvážení.