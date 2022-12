Už v prvním setu došla koncovka do vyrovnaného stavu, ale domácí volejbalistky ji překlopily třemi body v řadě na svoji stranu - 25:22.

Ještě mnohem vyrovnanější byla druhá sada. První setbol měl ale Prostějov, následovaly dva pro soupeřky. Nakonec svěřenkyně Miroslava Čady proměnily až svůj pátý a na 2:0 zvýšili díky výhře 31:29.

Porážku ve třech setech se podařilo hostujícímu celku odvrátit nejjednoznačnějším dějstvím v utkání poměrem 25:20.

Prostějov ale na prohraný set dobře zareagoval, vstoupil do čtvrté sady velmi době a vytvořil si vedení 10:3. Nakonec se maďarským soupeřkám podařilo srovnat na 21:21, ale nakonec domácí hráčky slavily výhru 25:22 a celkově 3:1.

„Obě utkání měla vysoké tempo a skvělou kvalitu, byla tam vynikající obrana zejména od hráček maďarského týmu. I když jsme dobře útočili, tak se nám často nedařilo zakončením bodově prosadit přes špičkovou defenzivu hostů. Proto šlo o tak vyrovnaný boj. Tím cennější jsou naše dvě vydřené výhry a pochopitelně postup. Holky chci pochválit za výbornou kolektivní práci,“ hodnotil trenér Prostějova Miroslav Čada.

„Byla to dvě hrozně těžká utkání. Tím víc, že se hrála takhle rychle po sobě. Soupeř nás hodně tlačil servisem a byl výborný v obraně, ale my jsme zvítězily i postoupily dál hlavně bojovností. Nikdy během obou zápasů jsme ani na chvíli nic nevzdaly a byly to z naší strany velmi povedené výkony i s trochou štěstíčka,“ přidala se kapitánka Simona Bajusz.

Ovládly tak celý dvojzápas a postoupily do osmifinále Challenge Cupu.

VK Prostějov - Fatum Nyíregyháza 3:1 (22, 29, -20, 22)

Výsledek prvního zápasu: 3:2. Postoupil: Prostějov.

Rozhodčí: Yalcin (Nizozemsko) a Savu (Rumunsko). Čas: 126 minut. Diváci: 400.

Prostějova: Silva 26, Meidlová 11, Löff 12, Bajusz 3, Faltínová 19, Kvapilová 6, libero Stavinohová. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.

Nyíregyházy: Čičič 4, Leban 24, Lászlop 3, Jurdža 1, Belova 6, Cepni 11, libero Tóth - Karaoglu 21, Kovács-Francesco. Trenéři: Tomáš Varga a Csaba Pampuch.